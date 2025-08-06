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3 минуты, которые взбудоражили мир: загадка звука Джулия продолжается

Голос из океана: почему звук Джулия сбил с толку учёных NASA
1:46
Наука

Около 25 лет назад NASA зафиксировало загадочный и громкий звук из глубин океана, который прозвали "Джулия".

Хозяин с собакой на морском пляже
Фото: commons.wikimedia.org by Joysadhin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Хозяин с собакой на морском пляже

Этот звук, напоминающий женский голос, был записан в Тихом океане и вызвал много вопросов у исследователей. Запись была сделана Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA) и была услышана на расстоянии более 4500 километров.

NASA провело расследование, чтобы определить источник этого шума и сузило возможное местоположение до района между проливом Бранфилд и мысом Адэр. Звук длился около трех минут, но его происхождение до сих пор остается неясным. Места, где были зафиксированы шумы, находятся на значительном расстоянии друг от друга, что еще больше усложняет задачу.

Кругом этого звука возникают различные теории заговора. Некоторые люди подозревают, что это может быть инопланетный корабль, но подобные утверждения кажутся нелепыми. В сети даже появились сообщения о том, что одновременно с шумом на снимках космического корабля NASA Apollo 33A5 можно увидеть большую тень в районе мыса Кадре.

Аналогичный случай с "Каплей", звуком из океана, который впоследствии оказался звуком китов, показал, как сложно делать прогнозы о природе таких явлений. NOAA предположило, что звук "Джулия" мог быть вызван большим айсбергом, который столкнулся с подводным рифом у побережья Антарктиды. Но пока нет точного подтверждения этой теории, и загадка продолжается, порождая еще больше слухов и домыслов, пишет techmaniacs.

Уточнения

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration, сокр. NASA (НАСА)) — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США. Осуществляет гражданскую космическую программу страны, а также научные исследования воздушного и космического пространств и научно-технологические исследования в области авиации, воздухоплавания и космонавтики (по терминологии, принятой в США — астронавтики).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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