Ваши любимые ткани против стирки: как понять, что вещь склонна к усадке

Усадка тканей: почему ваши любимые вещи уменьшаются после стирки

1:36 Your browser does not support the audio element. Наука

Ваши любимое платье или рубашка садятся после стирки? Порой это равносильно "катастрофе", особенно если вы следовали всем инструкциям. Некоторые ткани более подвержены усадке, и для понимания этого процесса важно разобрать, как производятся текстильные волокна.

Фото: https://www.freepik.com Девушка

Натуральные волокна — хлопок и лен — изготавливаются из растений и имеют изогнутую форму. При производстве их вытягивают и скручивают, выпрямляя цепочки целлюлозы, что делает нити гладкими и длинными. Между цепями образуются водородные связи, которые придают прочность волокну.

Во время стирки на волокна влияют тепло и механическое воздействие, что нарушает водородные связи и приводит к тому, что они расслабляются и возвращаются в свое начальное смятое состояние. Таким образом, некоторые ткани склонны к усадке, особенно те, которые имеют рыхлую структуру.

Процесс усадки также проходит не только в горячей воде — холодная вода тоже может привести к разбуханию волокон под воздействием механики стирки. Использование холодной воды и деликатных режимов стирки может помочь минимизировать усадку.

Что касается шерсти, она состоит из белков, а ее поверхность покрыта перекрывающимися чешуйками, которые тоже могут приводить к усадке при стирке. Важно понимать, что разные волокна ведут себя по-разному, и поэтому имеет смысл изучить свойства тканей, чтобы продлить жизнь любимым вещам, пишет Тhe Сonversation.

Уточнения

Хло́пок — волокно растительного происхождения, покрывающее семена хлопчатника; важнейшее и наиболее дешёвое из распространённых растительных волокон.



