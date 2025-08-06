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Ваши любимые ткани против стирки: как понять, что вещь склонна к усадке

Усадка тканей: почему ваши любимые вещи уменьшаются после стирки
1:36
Наука

Ваши любимое платье или рубашка садятся после стирки? Порой это равносильно "катастрофе", особенно если вы следовали всем инструкциям. Некоторые ткани более подвержены усадке, и для понимания этого процесса важно разобрать, как производятся текстильные волокна.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com
Девушка

Натуральные волокна — хлопок и лен — изготавливаются из растений и имеют изогнутую форму. При производстве их вытягивают и скручивают, выпрямляя цепочки целлюлозы, что делает нити гладкими и длинными. Между цепями образуются водородные связи, которые придают прочность волокну.

Во время стирки на волокна влияют тепло и механическое воздействие, что нарушает водородные связи и приводит к тому, что они расслабляются и возвращаются в свое начальное смятое состояние. Таким образом, некоторые ткани склонны к усадке, особенно те, которые имеют рыхлую структуру.

Процесс усадки также проходит не только в горячей воде — холодная вода тоже может привести к разбуханию волокон под воздействием механики стирки. Использование холодной воды и деликатных режимов стирки может помочь минимизировать усадку.

Что касается шерсти, она состоит из белков, а ее поверхность покрыта перекрывающимися чешуйками, которые тоже могут приводить к усадке при стирке. Важно понимать, что разные волокна ведут себя по-разному, и поэтому имеет смысл изучить свойства тканей, чтобы продлить жизнь любимым вещам, пишет Тhe Сonversation.

Уточнения

Хло́пок — волокно растительного происхождения, покрывающее семена хлопчатника; важнейшее и наиболее дешёвое из распространённых растительных волокон.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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