Ваши любимое платье или рубашка садятся после стирки? Порой это равносильно "катастрофе", особенно если вы следовали всем инструкциям. Некоторые ткани более подвержены усадке, и для понимания этого процесса важно разобрать, как производятся текстильные волокна.
Натуральные волокна — хлопок и лен — изготавливаются из растений и имеют изогнутую форму. При производстве их вытягивают и скручивают, выпрямляя цепочки целлюлозы, что делает нити гладкими и длинными. Между цепями образуются водородные связи, которые придают прочность волокну.
Во время стирки на волокна влияют тепло и механическое воздействие, что нарушает водородные связи и приводит к тому, что они расслабляются и возвращаются в свое начальное смятое состояние. Таким образом, некоторые ткани склонны к усадке, особенно те, которые имеют рыхлую структуру.
Процесс усадки также проходит не только в горячей воде — холодная вода тоже может привести к разбуханию волокон под воздействием механики стирки. Использование холодной воды и деликатных режимов стирки может помочь минимизировать усадку.
Что касается шерсти, она состоит из белков, а ее поверхность покрыта перекрывающимися чешуйками, которые тоже могут приводить к усадке при стирке. Важно понимать, что разные волокна ведут себя по-разному, и поэтому имеет смысл изучить свойства тканей, чтобы продлить жизнь любимым вещам, пишет Тhe Сonversation.
Хло́пок — волокно растительного происхождения, покрывающее семена хлопчатника; важнейшее и наиболее дешёвое из распространённых растительных волокон.
Узнайте, почему белые медведи избегают встречи с мощными моржами и какие секреты скрывают их гигантские бивни, служащие уникальными инструментами для выживания.