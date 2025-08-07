Дефект в белом графене помог локализовать спины и выйти за пределы трёхмерной физики

Можно ли заглянуть в квантовый мир, используя всего один-единственный дефект в двумерной решётке? Российским и немецким учёным это удалось — и результаты впечатляют.
Исследователи из России и Германии провели эксперимент, который углубляет наше понимание спиновых взаимодействий в двумерных материалах. Открытие может привести к созданию нового поколения квантовых сенсоров, вычислительных систем и коммуникационных платформ.
До недавнего времени внимание ученых было сосредоточено на трехмерных кристаллах вроде алмаза или карбида кремния. Однако всё большее внимание привлекают двумерные материалы — особенно гексагональный нитрид бора (hBN), также известный как "белый графен".
Этот материал обладает уникальной кристаллической структурой: прочные связи внутри слоёв и слабые — между ними. Но главная интрига — это дефект VB⁻: отсутствие атома бора, которое превращает материал в мощный инструмент для работы со спином.
"Этот дефект демонстрирует рекордную степень оптической спиновой поляризации — почти 100% при комнатной температуре", — объясняет Фадис Мурзаханов, научный сотрудник лаборатории перспективных спиновых платформ.
VB⁻-дефект обладает триплетным электронным спином, что делает его идеальным для квантовых приложений — от сенсоров до коммуникационных систем.
Ученые из Казанского федерального университета, ИФТТ РАН, ИОФ РАН и Падерборнского университета применили передовые методы импульсной спектроскопии: электронный парамагнитный резонанс и двойной электронно-ядерный резонанс на частоте 94 ГГц. Результаты дополнены квантово-химическими расчетами.
Удалённые ядерные спины были не просто обнаружены, но и точно локализованы. Это открывает путь к высокоточной спиновой спектроскопии в двумерных структурах.
Результаты эксперимента — это фундамент для:
Работа также важна с фундаментальной точки зрения: она подтверждает возможность спинового взаимодействия на значительных расстояниях в атомарно тонких структурах.
