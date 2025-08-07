Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Рутинные письма и юридические ошибки — этому скоро конец: в мэрию пришёл ИИ-ассистент

Власти Якутии внедряют ИИ-юриста для обработки обращений и документов
Наука

Можно ли поручить ИИ проверку документов и ответы гражданам? В Якутии на этот вопрос уже нашли ответ — и он положительный.

Робот-юрист
Робот-юрист

Резидент IT-парка "Сахавизион" разработал уникального юриста-ассистента на базе искусственного интеллекта. Новая система уже внедряется в работу муниципальных администраций и обещает стать незаменимым помощником для чиновников на местах.

Что умеет ИИ-юрист

Юрист-ассистент не просто "умная" программа. Он:

  • Помогает составлять ответы гражданам, предлагая несколько готовых формулировок.
  • Проверяет проекты постановлений и решений на соответствие действующему законодательству;
  • Генерирует типовые документы — договоры, справки, протоколы — с учётом актуальных правок в законах.
  • Анализирует запросы прокуратуры и других надзорных органов.
  • Вносит изменения в уставы муниципалитетов в кратчайшие сроки.

Зачем он нужен

Разработка особенно актуальна на фоне реформы местного самоуправления. Сокращение штатов, рост объёма документов и новые требования к качеству юридической работы — всё это делает автоматизацию не роскошью, а необходимостью.

Где уже работает система

ИИ-ассистент проходит тестирование в Якутске, Мирном, Среднеколымске и других органах власти Якутии. Помимо этого, его внедряют в Бурятии, Приморье, а также в Амурской, Новгородской и Псковской областях.

Поддержка на уровне региона

"Мы подписали стратегическое соглашение с Министерством инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия).Это позволит ускорить развитие и масштабирование технологии", — рассказали в компании.

Цель — реальная помощь

Юрист-ассистент создавался как практический инструмент. Его задача — не заменить человека, а избавить сотрудников муниципалитетов от рутинной бумажной работы, сократив риски юридических ошибок и ускорив обработку запросов.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
