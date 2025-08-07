Рутинные письма и юридические ошибки — этому скоро конец: в мэрию пришёл ИИ-ассистент

Можно ли поручить ИИ проверку документов и ответы гражданам? В Якутии на этот вопрос уже нашли ответ — и он положительный.
Резидент IT-парка "Сахавизион" разработал уникального юриста-ассистента на базе искусственного интеллекта. Новая система уже внедряется в работу муниципальных администраций и обещает стать незаменимым помощником для чиновников на местах.
Юрист-ассистент не просто "умная" программа. Он:
Разработка особенно актуальна на фоне реформы местного самоуправления. Сокращение штатов, рост объёма документов и новые требования к качеству юридической работы — всё это делает автоматизацию не роскошью, а необходимостью.
ИИ-ассистент проходит тестирование в Якутске, Мирном, Среднеколымске и других органах власти Якутии. Помимо этого, его внедряют в Бурятии, Приморье, а также в Амурской, Новгородской и Псковской областях.
"Мы подписали стратегическое соглашение с Министерством инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия).Это позволит ускорить развитие и масштабирование технологии", — рассказали в компании.
Юрист-ассистент создавался как практический инструмент. Его задача — не заменить человека, а избавить сотрудников муниципалитетов от рутинной бумажной работы, сократив риски юридических ошибок и ускорив обработку запросов.
