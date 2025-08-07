Искусственный разум вышел на новый уровень: теперь программистам есть о чём волноваться

Anthropic представила модель Claude Opus 4.1 для автономного программирования

Что, если ИИ стал лучше в программировании, чем сам разработчик? Именно такую мысль вызывает новая модель от Anthropic — Claude Opus 4.1. Это не просто апгрейд — это серьёзный скачок в сторону автономного искусственного интеллекта, который может думать, анализировать и писать код без участия человека.

Программирует точнее, анализирует глубже

Claude Opus 4.1 — это обновлённая версия модели Claude Opus 4. В пресс-релизе компании подчёркивается, что новая модификация создана для улучшения работы с агентными задачами — когда ИИ действует автономно, без пошаговых инструкций.

"Claude Opus 4.1 представляет собой улучшенную модификацию Claude Opus 4, ориентированную на повышение точности при выполнении агентных задач, программировании и логическом анализе", — говорится в заявлении.

Модель справляется с исправлением ошибок в программном коде гораздо лучше прежнего: точность выросла до 74,5%. Но на этом плюсы не заканчиваются — Claude стал заметно сильнее в глубоком анализе данных и исследовательских задачах.

В сторону автономии

Разработчики подчёркивают, что новая версия особенно хороша в задачах, требующих независимых решений от ИИ:

"Теперь модель лучше справляется с задачами, требующими автономных действий. Мы просто делаем её удобнее и полезнее для людей", — отметил представитель Anthropic.

Кто стоит за проектом

Anthropic была основана в 2021 году выходцами из OpenAI. Они решили сосредоточиться на одной важной задаче — сделать нейросети, способные писать и понимать код. Это направление стало источником основной прибыли компании.

Сейчас доходы Anthropic оцениваются примерно в $5 млрд в год, и, по данным Bloomberg, компания близка к заключению инвестиционной сделки ещё на $5 млрд, что может поднять её рыночную стоимость до $170 млрд.

Уточнения

