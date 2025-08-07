Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В Госдуме жестко ответили на заявление Зеленского о смелости РФ для переговоров
Полосы на тиграх скрывают силуэт в траве и тени — эффект маскировки
Калий и фосфор помогают улучшить урожай картофеля перед сбором
Клей для ресниц провоцирует аллергию и раздражение век — офтальмологи
Томатный соус с печёным перцем — рецепт к шашлыку и жареному мясу
Politico: Трамп планирует провести две встречи с Путиным — личную и с Зеленским
Масло в турбомоторах нужно менять каждые 5–7 тысяч км из-за перегрева и высоких оборотов — совет моториста
Токсиколог сравнил вред от обычных и электронных сигарет
Ольга Серябкина призналась, что ей было трудно отшить Егора Крида

Искусственный разум вышел на новый уровень: теперь программистам есть о чём волноваться

Anthropic представила модель Claude Opus 4.1 для автономного программирования
2:13
Наука

Что, если ИИ стал лучше в программировании, чем сам разработчик? Именно такую мысль вызывает новая модель от Anthropic — Claude Opus 4.1. Это не просто апгрейд — это серьёзный скачок в сторону автономного искусственного интеллекта, который может думать, анализировать и писать код без участия человека.

ИИ за работой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) by DALL\u00b7E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
ИИ за работой

Программирует точнее, анализирует глубже

Claude Opus 4.1 — это обновлённая версия модели Claude Opus 4. В пресс-релизе компании подчёркивается, что новая модификация создана для улучшения работы с агентными задачами — когда ИИ действует автономно, без пошаговых инструкций.

"Claude Opus 4.1 представляет собой улучшенную модификацию Claude Opus 4, ориентированную на повышение точности при выполнении агентных задач, программировании и логическом анализе", — говорится в заявлении.

Модель справляется с исправлением ошибок в программном коде гораздо лучше прежнего: точность выросла до 74,5%. Но на этом плюсы не заканчиваются — Claude стал заметно сильнее в глубоком анализе данных и исследовательских задачах.

В сторону автономии

Разработчики подчёркивают, что новая версия особенно хороша в задачах, требующих независимых решений от ИИ:

"Теперь модель лучше справляется с задачами, требующими автономных действий. Мы просто делаем её удобнее и полезнее для людей", — отметил представитель Anthropic.

Кто стоит за проектом

Anthropic была основана в 2021 году выходцами из OpenAI. Они решили сосредоточиться на одной важной задаче — сделать нейросети, способные писать и понимать код. Это направление стало источником основной прибыли компании.

Сейчас доходы Anthropic оцениваются примерно в $5 млрд в год, и, по данным Bloomberg, компания близка к заключению инвестиционной сделки ещё на $5 млрд, что может поднять её рыночную стоимость до $170 млрд.

Уточнения

Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации нервных сетей (биологических нейронных сетей) — сетей нервных клеток (нейронов) живого организма.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
