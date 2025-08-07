Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подготовка к инъекциям: как добиться лучшего результата без осложнений
Кулинары рекомендуют замораживать зелень в растительном масле
Центр семьи "Казан" в Татарстане привлекает туристов легендой о чаше счастья
Врач Евдокименко назвал три ключевых симптома обезвоживания
Солисты Миража заявили, что не жалуются на гонорары после выхода Слова пацана
Синоптик Вильфанд опроверг главный миф про магнитные бури
Зелёные помидоры дозреют за 2 дня при хранении с яблоками — агрономы
Техэксперт Александр Тарасов: перед дорогой нужно проверить давление и износ протектора
Bloomberg: мировой дефицит платины достиг критической стадии в 2025 году

Никаких свалок: промышленные отходы превратят в ресурсы — уже началась переработка

Росатом и МГУ создадут лаборатории для извлечения металлов из отходов
2:11
Наука

Что объединяет атомную корпорацию и ведущий университет страны? Амбициозная цель: создать экологичные технологии для горнорудной отрасли. Росатом и химфак МГУ подписали стратегическое соглашение, которое обещает стать поворотной точкой в переработке техногенного сырья.

Лабораторные исследования в химии
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лабораторные исследования в химии

Совместные лаборатории и новые материалы

Стороны договорились не ограничиваться словами. Планируются:

  • Открытие совместных научных лабораторий.
  • Проведение НИОКР.
  • Тестирование современных сорбционных материалов.
  • Поиск решений для повторного использования промышленных отходов.

Все это — шаги к тому, чтобы дать вторую жизнь сырью, которое раньше считалось мусором.

Почему это важно

Росатом за годы работы накопил огромные объемы отходов. Но благодаря инновационным подходам, эти материалы могут стать ценным источником редких металлов, включая титан, литий, цирконий и другие. Переработка техногенных ресурсов — не просто "зелёная" инициатива. Это стратегически важный ответ на растущий мировой спрос на сырьё.

Прямая речь

"Сотрудничество с химфаком МГУ ускорит внедрение инноваций и повысит эффективность вторичных ресурсов. Это поможет решать ключевые задачи экономики и развивать новые производства. Мы укрепим технологический суверенитет страны," — заявил гендиректор АО "Росатом недра" Владимир Верховцев.

Лидеры отрасли

Горнорудный дивизион Росатома — один из крупнейших игроков на мировом рынке урана. Более 60% добычи осуществляется с помощью экологически безопасного метода скважинного подземного выщелачивания. При этом компания активно развивает и другие направления — от золота до редкоземельных металлов.

Устойчивое развитие — не лозунг

Проект с МГУ — это не просто сотрудничество ради науки. Это вклад в устойчивое развитие всей отрасли, где отходы превращаются в ресурсы, а научный подход становится реальным экономическим драйвером.

Уточнения

Подзе́мное выщела́чивание (англ. in-situ recovery; наиболее часто скважное подземное выщелачивание) — физико-химический процесс добычи полезных ископаемых (металлов и их солей) методом их вымывания из породы различными растворителями, закачиваемыми в залежь через скважины.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Орнитологи: самая жуткая птица Африки оказалась беззащитной перед браконьерами
Домашние животные
Орнитологи: самая жуткая птица Африки оказалась беззащитной перед браконьерами Аудио 
Ветеринары предупредили: клещи угрожают домашним кошкам круглый год
Домашние животные
Ветеринары предупредили: клещи угрожают домашним кошкам круглый год Аудио 
Популярное
Забудьте сидеть и дай лапу: вот что действительно нужно знать вашей собаке

Хотите, чтобы ваш пёс слушался с полуслова? Эти 10 команд помогут превратить прогулки и повседневную жизнь в гармоничное и безопасное общение.

Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Последние материалы
Jah Khalib прервал тур по Казахстану из-за критического состояния дочери
Bloomberg: мировой дефицит платины достиг критической стадии в 2025 году
Простой рецепт гречневой лапши со свининой: готовка за 30 минут
Гастроэнтеролог Белоусов рассказал о пользе и рисках зелёного чая
В Госдуме усомнились в намерениях Трампа на фоне готовящейся встречи с Путиным
Минпросвещения: запрет детям мигрантов учиться бесплатно нарушает Конституцию РФ
Обувь, которая визуально увеличивает рост: советы стилистов
Учёные УрФУ испытали бактерии из солёного озера для защиты урожая от засоления
Сланцевый камень подходит для отделки кухни, ванной, спальни и каминов — дизайнеры
Готовый корм безопаснее и сбалансированнее сырого мяса — предупреждают врачи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.