Никаких свалок: промышленные отходы превратят в ресурсы — уже началась переработка

Росатом и МГУ создадут лаборатории для извлечения металлов из отходов

Что объединяет атомную корпорацию и ведущий университет страны? Амбициозная цель: создать экологичные технологии для горнорудной отрасли. Росатом и химфак МГУ подписали стратегическое соглашение, которое обещает стать поворотной точкой в переработке техногенного сырья.

Совместные лаборатории и новые материалы

Стороны договорились не ограничиваться словами. Планируются:

Открытие совместных научных лабораторий.

Проведение НИОКР.

Тестирование современных сорбционных материалов.

Поиск решений для повторного использования промышленных отходов.

Все это — шаги к тому, чтобы дать вторую жизнь сырью, которое раньше считалось мусором.

Почему это важно

Росатом за годы работы накопил огромные объемы отходов. Но благодаря инновационным подходам, эти материалы могут стать ценным источником редких металлов, включая титан, литий, цирконий и другие. Переработка техногенных ресурсов — не просто "зелёная" инициатива. Это стратегически важный ответ на растущий мировой спрос на сырьё.

Прямая речь

"Сотрудничество с химфаком МГУ ускорит внедрение инноваций и повысит эффективность вторичных ресурсов. Это поможет решать ключевые задачи экономики и развивать новые производства. Мы укрепим технологический суверенитет страны," — заявил гендиректор АО "Росатом недра" Владимир Верховцев.

Лидеры отрасли

Горнорудный дивизион Росатома — один из крупнейших игроков на мировом рынке урана. Более 60% добычи осуществляется с помощью экологически безопасного метода скважинного подземного выщелачивания. При этом компания активно развивает и другие направления — от золота до редкоземельных металлов.

Устойчивое развитие — не лозунг

Проект с МГУ — это не просто сотрудничество ради науки. Это вклад в устойчивое развитие всей отрасли, где отходы превращаются в ресурсы, а научный подход становится реальным экономическим драйвером.

Уточнения

Подзе́мное выщела́чивание (англ. in-situ recovery; наиболее часто скважное подземное выщелачивание) — физико-химический процесс добычи полезных ископаемых (металлов и их солей) методом их вымывания из породы различными растворителями, закачиваемыми в залежь через скважины.

