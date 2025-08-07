Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спасение пришло из солёной воды: найдены бактерии, которые возвращают жизнь мёртвой почве

Учёные УрФУ испытали бактерии из солёного озера для защиты урожая от засоления
1:59
Наука

Засоление почв — скрытая угроза для сельского хозяйства. Оно лишает землю плодородия и разрушает многолетний труд фермеров. Но уральские учёные нашли неожиданное решение прямо на берегах курганского озера Атавлы.

Росток в засоленной почве
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Росток в засоленной почве

Что за бактерии

Биологи из Уральского федерального университета разработали препарат, который помогает растениям не только выживать в засоленной почве, но и расти быстрее. В его основе — особые PGP-бактерии (Plant Growth-Promoting Bacteria), выделенные из местной лебеды простертой. Эти микроскопические помощники способны:

  • Вырабатывать ауксины (гормоны роста).
  • Растворять фосфаты.
  • Выдерживать экстремальные уровни солей.

Проверка на практике

Исследователи уже получили прототип биопрепарата и начали его испытания. Пшеницу и ячмень высадили на обычных и засоленных почвах (с хлоридами и сульфатами). Результаты впечатляющие: растения, обработанные бактериями, растут заметно быстрее и лучше справляются со стрессом.

"Главное, что удалось доказать — бактерии подходят для культурных растений. Это значит, что биопрепарат можно использовать в сельском хозяйстве для повышения урожайности", — отметили в пресс-службе УрФУ.

Где пригодится

Засоление почв — проблема не только России (Калмыкия, Ставрополье, юг Сибири), но и целого ряда стран: Узбекистан, Казахстан, Индия, Пакистан, США, Египет, Австралия. Новый препарат может изменить ситуацию к лучшему в этих регионах.

"Первые результаты показали: штаммы бактерий помогают растениям эффективно бороться со стрессовым фактором", — отметил заведующий лабораторией Александр Ермошин.

Проект финансируется РНФ и Минобрнауки в рамках Десятилетия науки и технологий.

Уточнения

Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον - "палочка") — домен прокариотических микроорганизмов. Бактерии обычно достигают нескольких микрометров в длину, их клетки могут иметь разнообразную форму: от шарообразной до палочковидной и спиралевидной.

