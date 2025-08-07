Риф умирает молча: что происходит с самым живым местом на планете

Кажется, самое живое место в океане теряет свои краски. Большой Барьерный риф — гигант среди коралловых рифов планеты — переживает крупнейшее за всю историю наблюдений сокращение площади кораллового покрова.
По данным Австралийского института морских наук (AIMS), только за последний год риф утратил до трети своих кораллов. Особенно сильно пострадали два из трёх основных районов колоний. Причина — массовое обесцвечивание кораллов, вызванное утратой симбиотических водорослей и фотосинтетических пигментов.
"Мы фиксируем увеличение частоты обесцвечивания кораллов за последние 15 лет. Это прямое свидетельство растущего давления на уникальную экосистему", — подчёркивают учёные.
Обесцвечивание — это реакция кораллов на стресс: повышение температуры воды и распространение определённых видов водорослей, в частности динофитовых. Потеряв свои "водоросли-симбионты", коралл лишается источника энергии и может погибнуть.
С 2016 года ученые зафиксировали уже пять волн такого массового обесцвечивания. То, что раньше было редким явлением, теперь становится нормой.
Большой Барьерный риф — это не просто природное чудо. Он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1981 года и служит домом для тысяч видов морской флоры и фауны. Его состояние — это индикатор здоровья всей океанической экосистемы.
Экосисте́ма или экологи́ческая систе́ма (от др.-греч. οἶκος - жилище, местопребывание и σύστημα - "целое, составленное из частей; соединение") — основная природная единица на поверхности Земли, совокупность совместно обитающих организмов (биотических) и условий их существования (абиотических), находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему.
