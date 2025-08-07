Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Риф умирает молча: что происходит с самым живым местом на планете

Учёные зафиксировали массовое обесцвечивание кораллов на Большом Барьерном рифе
Наука

Кажется, самое живое место в океане теряет свои краски. Большой Барьерный риф — гигант среди коралловых рифов планеты — переживает крупнейшее за всю историю наблюдений сокращение площади кораллового покрова.

Обесцвечивание кораллов
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Обесцвечивание кораллов

Что происходит

По данным Австралийского института морских наук (AIMS), только за последний год риф утратил до трети своих кораллов. Особенно сильно пострадали два из трёх основных районов колоний. Причина — массовое обесцвечивание кораллов, вызванное утратой симбиотических водорослей и фотосинтетических пигментов.

"Мы фиксируем увеличение частоты обесцвечивания кораллов за последние 15 лет. Это прямое свидетельство растущего давления на уникальную экосистему", — подчёркивают учёные.

Что такое обесцвечивание и почему это страшно

Обесцвечивание — это реакция кораллов на стресс: повышение температуры воды и распространение определённых видов водорослей, в частности динофитовых. Потеряв свои "водоросли-симбионты", коралл лишается источника энергии и может погибнуть.

С 2016 года ученые зафиксировали уже пять волн такого массового обесцвечивания. То, что раньше было редким явлением, теперь становится нормой.

Немного цифр

  • Протяжённость рифа: 2,5 тысячи километров.
  • Количество коралловых скоплений: более 2,9 тысячи.
  • Общая площадь: около 344 тысяч квадратных километров.

Почему это важно

Большой Барьерный риф — это не просто природное чудо. Он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1981 года и служит домом для тысяч видов морской флоры и фауны. Его состояние — это индикатор здоровья всей океанической экосистемы.

Уточнения

Экосисте́ма или экологи́ческая систе́ма (от др.-греч. οἶκος - жилище, местопребывание и σύστημα - "целое, составленное из частей; соединение") — основная природная единица на поверхности Земли, совокупность совместно обитающих организмов (биотических) и условий их существования (абиотических), находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
