Там нет ни рыб, ни кораблей: кто и зачем избегает центр Чёрного моря

В центре Чёрного моря зафиксированы аномальные вихри и выбросы сероводорода
Наука

Если открыть спутниковую навигацию в режиме реального времени, на карте Чёрного моря сразу можно заметить две подозрительно пустые зоны. Эти участки — справа и слева от геометрического центра моря — выглядят словно выжженные пятна. Здесь нет торговых маршрутов, почти не проходят суда, а рыба заходит крайне неохотно. Всё будто бы избегает этих вод, как чего-то опасного и неизведанного.

Океан
Фото: unsplash.com by Tim Marshall, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Океан

В этих мёртвых точках редко наблюдаются волны, поверхность воды нередко гладкая, как зеркало. Складывается ощущение, будто взгляду открывается бездонная воронка, в которую затягивает не только взгляд, но и любое живое присутствие. Именно здесь скрываются явления, от которых отводят глаза даже самые современные системы навигации.

География, которая меняет правила игры

Под слоем синих вод Чёрного моря спрятан уникальный природный механизм. Основная особенность — чёткое разделение воды на кислородный верхний слой и глубинное ядро, насыщенное сероводородом. Такое расслоение практически не встречается в других морях.

В центральной части водоёма эта граница становится нестабильной. Вода может внезапно перемешаться, что ведёт к выбросам газа и резким скачкам течений. Именно здесь чаще всего происходят вертикальные подъемы глубинных масс (апвеллинги), создающие мощные подводные потоки.

Такие потоки могут неожиданно изменить курс судна или повлиять на его устойчивость. На поверхности в это время всё может оставаться визуально спокойным, но под водой происходят процессы, способные втянуть судно, сбить навигацию или дестабилизировать ход.

Течения, которые не подчиняются логике

В центре Чёрного моря фиксируются вихревые круговороты — водные структуры, которые движутся вопреки привычной логике. Большинство течений здесь закручено против часовой стрелки, формируя "аномальные вихри", механизм которых до конца не изучен.

Предполагается, что формирование таких структур связано с ветрами, действующими через узкие проливы, а также с взаимодействием глубинных водных масс. Эти вихри могут достигать диаметра более 50 км — что сравнимо с территорией небольшого государства.

Такие образования искажают навигационные данные, могут сбивать с курса даже хорошо оснащённые корабли и порой полностью блокируют движение в акватории. Из-за этого большинство судов предпочитает обходить эти районы.

Глубины, в которых застыли века

Дно Чёрного моря — уникальный исторический архив. Из-за отсутствия кислорода на глубинах ниже 150 метров, органические материалы здесь почти не разлагаются. Это означает, что останки кораблей, тела, артефакты — всё сохраняется в отличном состоянии десятилетиями, а то и тысячелетиями.

Исследования показали, что в этих водах покоятся сотни судов разных эпох: от византийских галер до кораблей времён Второй мировой войны. Благодаря особенностям воды сохранились паруса, канаты, обмундирование, личные вещи, иногда — даже тела экипажа.

Однако давление на этих глубинах в 200 раз превышает норму, что делает подъём подобных находок почти невозможным. Археологический потенциал региона огромен, но доступ к нему остаётся крайне ограниченным.

Современные карты — с белыми пятнами

Большинство гражданских судов, в том числе туристических и торговых, получают чёткие маршруты, исключающие заход в центральную часть моря. Двигаясь либо вдоль побережья, либо по безопасным коридорам, капитаны избегают области с нестабильными течениями и глубокими провалами.

Военные корабли иногда пересекают опасные зоны, однако их маршруты редко отображаются в открытых навигационных системах. Это только усиливает атмосферу загадочности вокруг этих участков.

Существует множество неподтверждённых теорий — от сероводородных "вздохов", влияющих на двигатели, до скрытых баз или природных магнитных аномалий. Однако на практике основную опасность представляют именно природные факторы.

Море, которое помнит всё

Чёрное море — это не только природная аномалия, но и уникальный заповедник истории. Его воды — живой консерватор, где время почти остановилось. Здесь одновременно происходят редкие геофизические процессы и хранится культурное наследие.

Наблюдаемые "мёртвые зоны" — не следствие мистики, а результат сложного взаимодействия географии, химии и гидродинамики. Эти районы — немое напоминание о том, что даже в эпоху GPS и спутникового интернета остаются точки, в которые лучше не соваться без крайней необходимости.

Уточнения

Чёрное мо́ре — внутреннее море бассейна Атлантического океана. Проливом Босфор соединяется с Мраморным морем, далее, через пролив Дарданеллы (эти проливы зачастую называют Черноморскими проливами) — с Эгейским и Средиземным морями.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
