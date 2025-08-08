2700-летняя тайна: как финикийцы создали бетон, который до сих пор удивляет ученых

Финикийцы создали водостойкий раствор, опередив Рим на века: новая наука о прошлом

2:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавнее археологическое открытие в Телль-эль-Бураке (современный Ливан) кардинально меняет представление о развитии строительных технологий в древнем мире. Исследования показали, что финикийские мастера использовали гидравлическую известковую штукатурку более 2700 лет назад — за несколько веков до того, как её начали широко применять римляне. Это достижение не только пересматривает хронологию инженерных открытий, но и подчёркивает технологическое превосходство финикийской цивилизации.

Фото: commons.wikimedia by painter from Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ финикийские древности

Главная особенность найденной штукатурки — её способность твердеть под воздействием воды. Этот эффект достигается за счёт добавления в известковую основу измельчённой керамики, содержащей геленит, кристобалит и муллит — минералы, формирующиеся только при высокотемпературном обжиге.

Такие свойства делают смесь аналогом так называемого "пуццоланового цемента", используемого римлянами в морских сооружениях, но на столетия позже, как объясняется в статье Greek Reporter.

Особый интерес у исследователей вызвал факт, что использованные керамические материалы были не просто случайными остатками, а результатом продуманной переработки отходов гончарного производства. Археологические данные из Сарепты, важного финикийского порта, свидетельствуют о тщательном отборе керамики, обожжённой при разных температурах, для получения нужных свойств. Этот подход указывает на наличие специализированных знаний и высокий уровень организации труда в строительной отрасли.

На всех трёх исследованных участках был обнаружен идентичный химико-минералогический состав штукатурки. Это позволяет говорить о существовании стандартизированных производственных практик, редких для того времени. Такой уровень унификации говорит не только о мастерстве, но и о передаче знаний, возможно — через ремесленные школы или внутригородские гильдии.

Финикийцы, как известно, были не только мореплавателями и торговцами, но и искусными инженерами. Новое открытие подтверждает, что именно они могли стать первыми распространителями гидравлических технологий в Средиземноморье. Их подход к использованию и повторному применению керамики также является ранним примером устойчивой технологии — важного принципа, актуального и в наше время.

Таким образом, финикийская цивилизация оказывается не просто мостом между древним Востоком и Западом, но и новатором в области строительных решений, которые повлияли на формирование римской инженерной мысли. Это открытие проливает новый свет на технологическое наследие одного из самых влиятельных народов древности.

Уточнения

Финики́я (от греч. Φοινίκη, Phoinī́kē, буквально «страна пурпура», финик. 𐤐𐤕, Pūt) — древний регион на восточном побережье Средиземного моря с центром в современном Ливане.

