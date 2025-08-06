Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бум AI-директоров в России: компании ищут экспертов
Японские кроссоверы выгодно перепродавать даже через 10 лет
Забота о растениях: удобрение кефиром для лучшего роста
Эксперт назвал 8 способов уменьшить мышечную боль после тренировки
Пляж Лос-Патос в Доминикане рекомендован сёрферам за счёт высоких волн
Секреты чистого дома: 2 шага, которые помогут избавиться от пауков навсегда
Секреты ухода за кожей в самолёте: вылетай красивой, прилетайте сияющей
Рецепт лакерды: как замариновать бонито дома по греческой технологии
Собчак рассказала, где предпочитают отдыхать российские звёзды

Учёные против бесконечности: кому мешают огромные числа

Учёные выступают против использования бесконечно больших чисел в космологии
2:05
Наука

Каково количество атомов в доступной для наблюдения части Вселенной?

ученый в космосе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
ученый в космосе

Текущие оценки указывают на величину, выражаемую числом 1 с 80 нулями, или 10 в 80-й степени. Если же учесть составляющие эти атомы субатомные частицы, то общее число возрастёт. Однако, если взять число 10 в 90-й степени, то даже суммировав все атомы и субатомные частицы известной Вселенной, мы не достигнем этой величины. В определённом смысле, число 10 в 90-й степени не имеет отношения к физической действительности.

Относительно же бесконечности существуют разные точки зрения. Одни рассматривают её как обозначение непрерывного процесса, например, счета. Другие видят в ней непостижимо большое число. В любом случае, осмыслить её в рамках человеческого опыта сложно, даже обращаясь к самым масштабным известным нам объектам. Согласно космологической модели, Вселенная бесконечна, однако у неё есть своего рода "граница" — наблюдаемая Вселенная, ограниченная светом, достигшим нас со времён Большого взрыва. Всё, что находится за её пределами, фактически недоступно для познания.

Имеет ли это значение? С 1960-х годов группа исследователей, называющих себя ультрафинитистами, утверждает, что да. Они призывают с осторожностью относиться к числам вроде 10 в 90-й степени, не имеющим аналогов в реальном мире, и тем более — к бесконечности. По словам Дорона Зейлбергера, "это всего лишь иллюзия".

Ультрафинитизм, ранее считавшийся радикальным направлением, набирает всё больше сторонников, утверждающих, что использование огромных чисел и бесконечности подрывает основы науки. Джастин Кларк-Доан отмечает увеличение числа исследователей, глубоко размышляющих над этими вопросами, и говорит о потенциале для прогресса в этой области, пишет newscientist.

Уточнения

Иллю́зия (от лат. illūsiō — «заблуждение, обман») — обман чувств, нечто кажущееся, то есть искажённое восприятие реально существующего объекта или явления, допускающее неоднозначную интерпретацию.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Отжимания: сколько нужно делать в вашем возрасте по мнению экспертов
Новости спорта
Отжимания: сколько нужно делать в вашем возрасте по мнению экспертов Аудио 
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами
Домашние животные
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами Аудио 
Прогонять кошку с её места — это предательство для вашего питомца
Домашние животные
Прогонять кошку с её места — это предательство для вашего питомца Аудио 
Популярное
Леопон: уникальный гибрид, который не смог выжить в мире животных — кто и зачем создавал этих зверей

Леопоны — это редкий гибрид льва и леопарда, который захватил внимание в начале 20 века. Узнайте, почему их разведение привело к этическим спорам и стали ли они жертвами моды.

Леопоны — гибриды, которые существуют только в неволе и не имеют потомства
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
325 миллионов лет спустя: в крупнейшей пещере мира найдены останки доисторических морских чудовищ
Шокирующее заявление психолога о Диброве: зачем ему тест на отцовство?
Универсальный, прочный, гибкий: один материал для упаковки, одежды и даже для электроники
Сделка Трампа и Европы на 1,35 триллиона: кто выиграет, а кто проиграет Юрий Бочаров Твердотельные vs литий-ионные аккумуляторы: битва за будущее электромобилей Сергей Милешкин Гуцул просит Путина о помощи: что стоит за приговором в Молдавии Любовь Степушова
Акулы пытались напасть и были парализованы: природа нашла способ поставить акулу на место
Кто прав, кто виноват? Гузеева поставила Шаляпина на место, но он ответил не менее жёстко
Реликт древности в 21 веке: как амфибия с свиноподобным носом скрывается от мира под землей
Реликт древности в 21 веке: как амфибия с свиноподобным носом скрывается от мира под землей
Последние материалы
Врачи: свёкла укрепляет иммунитет и помогает организму справляться с нагрузкой
Утконосы и крокодилы появились в эпоху динозавров и выжили до сегодняшнего дня
Учёные создали бактерию Syn57 с укороченным генетическим кодом — Nature
Трамп удивлён импортом урана из России: реакция на запрос Индии
Техника утепления позволяет собирать помидоры в октябре и ноябре — опыт садоводов
Дополнительные фонари на багажнике решают проблему с видимостью при перевозке груза
Как за час от Бергамо добраться до уникального объекта ЮНЕСКО с древним искусством
Туалетная бумага против плесени: гениальный способ сохранить свежесть продуктов
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Медики: короткая прогулка после еды повышает энергию и улучшает настроение
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.