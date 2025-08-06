Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Техника утепления позволяет собирать помидоры в октябре и ноябре — опыт садоводов
Дополнительные фонари на багажнике решают проблему с видимостью при перевозке груза
Как за час от Бергамо добраться до уникального объекта ЮНЕСКО с древним искусством
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Туалетная бумага против плесени: гениальный способ сохранить свежесть продуктов
Медики: короткая прогулка после еды повышает энергию и улучшает настроение
Эффект от антивозрастного крема возможен через 4–8 недель — данные косметологов
Белки и клетчатка снижают чувство голода и продлевают сытость
Григорий Лепс грубо вытолкал со сцены подростка во время фотосессии с певцом

Ледяные гейзеры в космосе: как температура влияет на рождение нового мира

Вода во льдах кипит: новое открытие объясняет взрывной криовулканизм
2:59
Наука

Каким образом непредсказуемое поведение воды связано с чрезвычайно холодными лунами нашей звездной системы?

Три телескопа ESO в составе Очень Большого Телескопа VLT
Фото: Flickr by European Southern Observatory, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Три телескопа ESO в составе Очень Большого Телескопа VLT

Именно этот вопрос заинтересовал исследователей из университета Шеффилда. Для изучения этого вопроса они воссоздали условия, существующие на Европе и Энцеладе, в лабораторных условиях. Эти луны, вращающиеся вокруг Юпитера и Сатурна соответственно, имеют ледяную поверхность и внутренние океаны, насыщенные солью. Вода играет ключевую роль в формировании и обновлении поверхности этих ледяных тел, благодаря процессу, называемому криовулканизмом. В этом процессе вода проявляет себя иначе, чем на Земле, где её состояние меняется при 0°C и 100°C.

В земных условиях вулканизм — извержение расплавленной лавы, газов и горных пород. Однако на ледяных планетах водяной лед может выполнять аналогичную функцию. Это явление, получившее название криовулканизма, определяется как извержение воды или других летучих веществ, находящихся в жидком или газообразном состоянии, которые обычно замерзают на поверхности спутника.

Фактически криовулканизм перераспределяет воду, аммиак и метановые льды из недр на поверхность ледяного мира. Европа и Энцелад — яркие примеры этого процесса. Он также наблюдается на ледяных планетах Ганимед, Каллисто, Тритон и Плутон. Этот процесс требует исключительно низких температур, например, на Энцеладе температура поверхности достигает -193 °C. Водяные гейзеры выбрасывают пар и частицы льда в космос, демонстрируя криовулканизм во взрывной форме. На Европе температура колеблется от -160 °C до -220 °C, что делает лед очень твердым.

Помимо взрывного криовулканизма, существует эффузивный криовулканизм, при котором лед течет подобно лаве. Группа исследователей из Шеффилда под руководством доктора Броза изучала именно эту форму, так как в этом процессе вода замерзает и кипит при необычных температурах. Они смоделировали поведение воды в условиях низких температур и вакуума, характерных для внешних ледяных лун.

Для этого они использовали камеру низкого давления, названную "Джордж", и записывали на видео, как вода ведет себя в изменяющихся условиях. Снизив давление, они увидели, что вода начала кипеть даже при низкой температуре. Кипение приводило к образованию водяного пара, который охлаждал воду. В этот момент в кипящей воде начали формироваться куски льда. В итоге образовалась ледяная корка, под которой вода продолжала кипеть, согласно universetoday.

Уточнения

Вулкани́ческая ла́ва (от итал. lava) — раскалённая вулканическая масса, изливающаяся или выбрасываемая на поверхность при извержениях вулканов.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Владельцы в России быстрее всего отказываются от Haval, Geely и BMW
Авто
Владельцы в России быстрее всего отказываются от Haval, Geely и BMW Аудио 
Елена Товстик впервые высказалась после скандала с изменой мужа
Шоу-бизнес
Елена Товстик впервые высказалась после скандала с изменой мужа Аудио 
Смена хозяина вызывает у кошки стресс и потерю привязанности — исследование
Домашние животные
Смена хозяина вызывает у кошки стресс и потерю привязанности — исследование Аудио 
Популярное
Леопон: уникальный гибрид, который не смог выжить в мире животных — кто и зачем создавал этих зверей

Леопоны — это редкий гибрид льва и леопарда, который захватил внимание в начале 20 века. Узнайте, почему их разведение привело к этическим спорам и стали ли они жертвами моды.

Леопоны — гибриды, которые существуют только в неволе и не имеют потомства
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
325 миллионов лет спустя: в крупнейшей пещере мира найдены останки доисторических морских чудовищ
Шокирующее заявление психолога о Диброве: зачем ему тест на отцовство?
Универсальный, прочный, гибкий: один материал для упаковки, одежды и даже для электроники
Сделка Трампа и Европы на 1,35 триллиона: кто выиграет, а кто проиграет Юрий Бочаров Твердотельные vs литий-ионные аккумуляторы: битва за будущее электромобилей Сергей Милешкин Гуцул просит Путина о помощи: что стоит за приговором в Молдавии Любовь Степушова
Акулы пытались напасть и были парализованы: природа нашла способ поставить акулу на место
Кто прав, кто виноват? Гузеева поставила Шаляпина на место, но он ответил не менее жёстко
Реликт древности в 21 веке: как амфибия с свиноподобным носом скрывается от мира под землей
Реликт древности в 21 веке: как амфибия с свиноподобным носом скрывается от мира под землей
Последние материалы
Врачи объяснили, как уменьшить запах старости с помощью гигиены и питания
Йога, пилатес и бодифлекс: эти виды фитнеса тренеры рекомендуют женщинам
Учёные: витамины группы B и чеснок делают человека менее привлекательным для комаров
В Австралии сняли видео с редким детенышем северного волосатого вомбата
Россия заинтересована в аренде самолётов у Ethiopian Airlines: детали сделки
BWH: бедность в 3 раза повышает риск тяжёлой формы COVID-19 — Annals of Internal Medicine
Круизный лайнер с 2100 пассажирами дрейфовал из-за отключения электричества
Водитель вправе потребовать повторный тест при несогласии с результатом алкотестера
Ремонт ванной: как не потратить лишнее и избежать проблем
Телеведущий Дмитрий Дибров оформил ипотеку по совету жены Полины
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.