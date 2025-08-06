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Сабвуфер размером со стол: он перевернёт представление о звуке

Ascendo показала монстра: самый большой динамик в мире уже готов к запуску
1:34
Наука

Немецкая компания Ascendo Immersive Audio — не просто производитель акустики, а одна из самых амбициозных компаний в мире звуковых технологий. Особенно когда речь идёт об иммерсивных системах для домашнего кинотеатра. И если вы думали, что видели всё - встречайте монстра размером со стол.

сабвуфер
Фото: commons.wikimedia.org by Feelix m, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
сабвуфер

Самый большой сабвуфер в истории

Новая модель 100 Sub Pro Passive Infrasonic побила прежний рекорд в 80 дюймов. Её диаметр — впечатляющие 100 дюймов (254 см). Более того, компания представила сразу две таких установки, что делает возможной полноценную стереосистему на инфразвуке.

Но важно понимать: это не музыка в привычном смысле. Сабвуфер создан не для мелодий, а для инфразвука — частот, которые мы не слышим, но физически ощущаем. По словам производителя, "это звук, который не услышит ухо, но почувствует всё тело”.

Масса, мощь и цель

Одна такая колонка весит около 118 кг, и это без усилителей или стойки. Такой масштаб требует особого подхода, и используется в основном в премиальных домашних кинотеатрах и инсталляциях высокого уровня, где на первом месте — эффект полного погружения.

Ascendo не стремится в массовый сегмент — это техника для тех, кто знает, чего хочет. Это не просто громкий звук, это киновзрыв в стенах вашего дома.

Уточнения

Инфразву́к (от лат. infra — ниже, под) — звуковые волны, имеющие частоту ниже воспринимаемой человеческим ухом. Практический интерес могут представлять колебания от десятых и даже сотых долей герц, то есть с периодами в десятки секунд.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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