5 шагов к свободе: как отключить скрытые функции на MIUI-устройствах

MIUI против вас: простые настройки — и ваш Xiaomi работает быстрее

2:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Если у вас устройство с MIUI, стоит знать одну вещь: сразу после включения оно начинает работать "в фоне". Сбор данных, реклама, снижение производительности и автономности — всё это происходит незаметно. Но хорошая новость в том, что почти всё это можно отключить.

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Сначала — MSA и реклама

MIUI System Ads (MSA) — главный виновник. Он активируется при первом включении и остаётся незаметным. Чтобы его отключить:

Настройки → Пароли и безопасность → Разрешения и отзыв авторизации → MSA.

Если не получилось — пробуйте ещё пару раз. Получается не с первого раза.

Если не получилось — пробуйте ещё пару раз. Получается не с первого раза. Затем перейдите в Конфиденциальность → Рекламные сервисы и отключите персонализированные рекомендации. Это избавит вас от рекламы, основанной на ваших действиях.

А что внутри приложений?

Приложения вроде "Темы", "Моя музыка", "GetApps", "Мое видео" и даже "Менеджер загрузок" — все они содержат скрытые рекламные блоки. Перейдите в настройки каждого и отключите всё, что связано с "рекомендациями" или "персонализацией".

Как ускорить телефон?

Настройки → Батарея и производительность → Управление приложениями с батареей. Найдите приложение и ограничьте его фоновую активность.

Настройки → Приложения → Управление приложениями → Автозапуск. Отключите всё лишнее — особенно то, что не используете каждый день.

Результат? Меньше тормозов, дольше работает батарея, быстрее загружается система.

Для продвинутых — больше свободы

Отключение системных приложений через ADB или root даёт ещё больше контроля. Но это уже зона риска — можно потерять гарантию или "положить" систему.

Хотите максимум?

Активируйте режим разработчика: отключите анимации, ограничьте фоновые процессы, настройте синхронизацию. Или включите режим Ultra Battery Saver — только базовые функции, без рекламы и мусора.

Но есть нюанс: после обновлений MIUI может включить всё снова. Придётся следить за этим вручную — или установить кастомную прошивку. Но это уже отдельная история.

Уточнения

MIUI (англ. MI User Interface, произносится как "Ми Ю Ай") — мобильная операционная система на базе Android, разрабатываемая компанией Xiaomi. Изначально создавалась как кастомная прошивка для сторонних устройств, но позже стала стандартной ОС для смартфонов и планшетов Xiaomi, Redmi и POCO.

