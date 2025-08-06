5 шагов к свободе: как отключить скрытые функции на MIUI-устройствах

Если у вас устройство с MIUI, стоит знать одну вещь: сразу после включения оно начинает работать "в фоне". Сбор данных, реклама, снижение производительности и автономности — всё это происходит незаметно. Но хорошая новость в том, что почти всё это можно отключить.
MIUI System Ads (MSA) — главный виновник. Он активируется при первом включении и остаётся незаметным. Чтобы его отключить:
Приложения вроде "Темы", "Моя музыка", "GetApps", "Мое видео" и даже "Менеджер загрузок" — все они содержат скрытые рекламные блоки. Перейдите в настройки каждого и отключите всё, что связано с "рекомендациями" или "персонализацией".
Результат? Меньше тормозов, дольше работает батарея, быстрее загружается система.
Отключение системных приложений через ADB или root даёт ещё больше контроля. Но это уже зона риска — можно потерять гарантию или "положить" систему.
Активируйте режим разработчика: отключите анимации, ограничьте фоновые процессы, настройте синхронизацию. Или включите режим Ultra Battery Saver — только базовые функции, без рекламы и мусора.
Но есть нюанс: после обновлений MIUI может включить всё снова. Придётся следить за этим вручную — или установить кастомную прошивку. Но это уже отдельная история.
MIUI (англ. MI User Interface, произносится как "Ми Ю Ай") — мобильная операционная система на базе Android, разрабатываемая компанией Xiaomi. Изначально создавалась как кастомная прошивка для сторонних устройств, но позже стала стандартной ОС для смартфонов и планшетов Xiaomi, Redmi и POCO.
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