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Космическое зрение стало острее, чем у орла: один приём сделал снимки почти идеальными

Метод Савченко из МФТИ сократил ошибки спутниковой навигации до 26 метров
2:23
Наука

Можно ли научить спутник "видеть" землю почти безошибочно? Оказалось, да. И решение оказалось куда элегантнее, чем можно было ожидать.

Спутник и SAR-съемка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Спутник и SAR-съемка

Проблема: искажения, мешающие точности

Радиолокационные системы с синтезированной апертурой (SAR) давно доказали свою эффективность. Они создают детализированные снимки поверхности Земли, невзирая на облачность или время суток.

Однако их слабое место — это погрешности в определении положения спутника во время съемки. Ошибки в геопривязке иногда достигали нескольких километров, превращая точную науку в приблизительную.

Что предложил исследователь

Богдан Савченко, аспирант Физтех-школы аэрокосмических технологий МФТИ, разработал метод автоматического уточнения параметров SAR-систем. Ключ — в совмещении радиолокационных данных с опорными оптическими изображениями.

"Задачей моего исследования являлось повышение качества привязки радиолокационных изображений автоматическими методами без привлечения специальных операторов", — поясняет Богдан Савченко.

Как работает новая методика

  • Оптические изображения преобразуются в проекцию наклонной дальности — систему координат, привычную для SAR-снимков.
  • Размеры пикселей и расстояния между ними уравниваются, что упрощает поиск ключевых точек.
  • Алгоритмы автоматически находят соответствия между двумя типами изображений.
  • Ошибки определяются и используются для коррекции математической модели SAR.

Что показали тесты

Метод был испытан на снимках с космического аппарата "Кондор-Э". В среднем, ошибка геопривязки уменьшилась с 630 до 26 метров. Минимальное значение составило 6 метров. Даже в сложных условиях удалось сократить погрешности в 10-20 раз.

Что дальше

"Планирую ускорить алгоритмы и адаптировать решение под Astra Linux. Есть интерес к нейросетевым методам поиска ключевых точек. Идут тесты на реальных данных", — делится исследователь.

Разработка открывает новые горизонты в точном мониторинге земной поверхности, особенно для задач, где каждые метры на счету.

Уточнения

Радиолока́ция - область науки и техники, объединяющая методы и средства локации (обнаружения и измерения координат) и определения свойств различных объектов с помощью радиоволн.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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