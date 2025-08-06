Космическое зрение стало острее, чем у орла: один приём сделал снимки почти идеальными

Можно ли научить спутник "видеть" землю почти безошибочно? Оказалось, да. И решение оказалось куда элегантнее, чем можно было ожидать.
Радиолокационные системы с синтезированной апертурой (SAR) давно доказали свою эффективность. Они создают детализированные снимки поверхности Земли, невзирая на облачность или время суток.
Однако их слабое место — это погрешности в определении положения спутника во время съемки. Ошибки в геопривязке иногда достигали нескольких километров, превращая точную науку в приблизительную.
Богдан Савченко, аспирант Физтех-школы аэрокосмических технологий МФТИ, разработал метод автоматического уточнения параметров SAR-систем. Ключ — в совмещении радиолокационных данных с опорными оптическими изображениями.
"Задачей моего исследования являлось повышение качества привязки радиолокационных изображений автоматическими методами без привлечения специальных операторов", — поясняет Богдан Савченко.
Метод был испытан на снимках с космического аппарата "Кондор-Э". В среднем, ошибка геопривязки уменьшилась с 630 до 26 метров. Минимальное значение составило 6 метров. Даже в сложных условиях удалось сократить погрешности в 10-20 раз.
"Планирую ускорить алгоритмы и адаптировать решение под Astra Linux. Есть интерес к нейросетевым методам поиска ключевых точек. Идут тесты на реальных данных", — делится исследователь.
Разработка открывает новые горизонты в точном мониторинге земной поверхности, особенно для задач, где каждые метры на счету.
Радиолока́ция - область науки и техники, объединяющая методы и средства локации (обнаружения и измерения координат) и определения свойств различных объектов с помощью радиоволн.
В Мамонтовой пещере обнаружены окаменелости двух древних акул, возраст которых составляет 325 миллионов лет, открывающие новые горизонты в изучении экосистем.