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Существа построили дом в эпицентре радиации: радиоактивный фон оказался выше в 10 раз

Минэнерго США: в Южной Каролине обнаружены радиоактивные гнёзда ос
1:50
Наука

Могли ли обычные осы превратиться в радиоактивную угрозу? Именно такой вопрос возник у сотрудников ядерного объекта в Южной Каролине, когда они обнаружили странные гнезда рядом с местом, где десятилетиями создавалось ядерное оружие.

Радиоактивные осы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Радиоактивные осы

Странная находка на территории объекта

На территории Саванна-Ривер, недалеко от города Эйкен, обнаружили четыре осиных гнезда с пугающим "начинением". Согласно отчету Министерства энергетики США, уровень радиации в них превышал допустимые нормы более чем в 10 раз. Это вызвало немедленную реакцию: гнезда обработали инсектицидом, а затем тщательно изолировали как радиоактивные отходы.

При этом сотрудники подчеркивают: окружающая почва и прилегающая территория остались чистыми. Однако экологам не удалось определить точный источник загрязнения — доступ к материалам был закрыт, чтобы не допустить распространения радиации.

Почему осы стали опасными

Местные биологи считают, что осы просто использовали подручные материалы — в данном случае ил или остатки строительных отходов, оставшихся еще со времен Холодной войны. Такие вещества могли находиться вблизи водоемов, где некогда сливались радиоактивные отходы.

"Вероятность появления нового радиоактивного вида жалящих насекомых крайне мала", — заверили официальные лица, прокомментировав волну тревоги в обществе.

Последствия и меры предосторожности

Хотя случай кажется курьезным, он наглядно показывает, как долго сохраняется след деятельности военного прошлого. Даже десятилетия спустя остатки радиационных материалов могут становиться частью дикой природы — и потенциальной угрозой для людей.

Уточнения

Ионизи́рующее излуче́ние (неточный синоним с более широким значением — радиа́ция) — потоки фотонов и других элементарных частиц или атомных ядер, способные ионизировать вещество.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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