Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Герметизация шва между рамой и подоконником предотвращает сквозняки и плесень
Даже спущенные шины и царапины на кузове могут стать причиной остановки ГАИ
Проктолог Гусейнов: неправильный выбор велосипедного седла влияет на мужскую потенцию
Иосиф Пригожин защищает Арсения Шульгина от обвинений в насилии
Садовод рассказала, как использовать пиво и соль против слизней на участке
Эволюция пауков могла начаться в океане — выводы нейробиологов из США и Великобритании
Ксения Собчак зажигательно станцевала под Пугачёву и покорила Сеть
Тихая гавань венецианских чудес: кто не знает о Сант-Эразмо и его приключениях
Когда обрезать ремонтантную малину осенью: сроки для разных регионов

Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё

Физики выдвинули гипотезу: наша Вселенная может находиться внутри чёрной дыры
4:19
Наука

Что, если вся наша Вселенная — не более чем внутреннее пространство гигантской черной дыры? Не метафора, не фантастика, а физически возможная модель. Именно такую гипотезу сегодня обсуждают некоторые учёные — и у них есть основания. Поразительно, но при всех странностях эта идея способна объяснить сразу несколько загадок космологии, над решением которых наука бьётся десятилетиями.

Черная дыра
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Черная дыра

Чёрная дыра — что это за бездна

Всё начинается с простого: черная дыра — это область, в которую невозможно вернуться. Гравитация внутри неё настолько сильна, что даже свет не может её покинуть. Граница между "можно выбраться" и "никогда" называется горизонтом событий. А в самом центре — сингулярность: точка, где исчезают привычные нам физические законы, а плотность становится бесконечной.

Существуют разные виды чёрных дыр:

  • Звёздные, возникшие после гибели массивных звёзд.

  • Сверхмассивные, скрытые в центрах галактик (включая Млечный Путь).

  • Первичные, гипотетические и древнейшие, родом из первых секунд после Большого взрыва.

Информационный парадокс: исчезает ли то, что мы знаем

Квантовая механика настаивает: информация не может исчезнуть бесследно. Никогда. Но чёрная дыра, казалось бы, делает невозможное — поглощает объект и его информационный "след", оставляя нас в неведении.

Ситуацию изменил Стивен Хокинг. Он предположил, что чёрные дыры испаряются, испуская особое излучение — излучение Хокинга, — которое может уносить с собой информацию о том, что попало внутрь.

Идея получила развитие: физики Леонард Сасскинд и Герард 'т Хоофт предложили голографический принцип. Суть — всё, что находится внутри объёма, можно "записать" на его поверхности. Иными словами, вся Вселенная может быть гигантской голограммой, а то, что мы наблюдаем, — лишь проекция, нанесённая на некую границу.

Вселенная = внутренняя часть черной дыры

Теперь представим: если наша Вселенная расширяется, то в какой-то момент она была сжата до сверхмалого размера и огромной плотности — словно в сингулярности чёрной дыры.

Если рассчитать радиус чёрной дыры, масса которой равна массе наблюдаемой Вселенной, получится число… практически совпадающее с её текущим размером. Совпадение?

Модели, в которых мы уже внутри

На этой основе родились альтернативные космологические модели:

Шварцшильдова космология

Физики Радж Кумар Патриа и И. Дж. Гуд предположили: наша Вселенная — это внутренность чёрной дыры, образовавшейся в другой, "материнской" Вселенной. Позже польский теоретик Никодем Поплавски развил идею, предположив, что каждая чёрная дыра — это вход в новую вселенную.

"Пузырь-вселенная"

В этой гипотезе вещество, сжимаясь в черной дыре, не достигает сингулярности, а совершает "отскок" — и образует новую вселенную.

Ударно-волновая космология

Здесь Большой взрыв — лишь внутренний процесс в чёрной дыре, вызванный притоком материи. Взрыв — не начало всего, а продолжение чьего-то конца.

За и против

Аргументы в пользу гипотезы:

  • Она решает информационный парадокс.

  • Предлагает альтернативу теории Большого взрыва.

  • Может объяснить ускоренное расширение Вселенной — без "тёмной энергии".

Аргументы против:

  • Никаких прямых доказательств. Пока — только теории.

  • Теория требует выхода за пределы Стандартной модели и ОТО.

  • Её невозможно проверить экспериментально — по крайней мере, пока.

Что это меняет

Формально — ничего. Мы живём, как жили. Но представьте: возможно, мы — не просто обитатели планеты, вращающейся вокруг звезды. Мы — часть пространства, скрытого внутри иного мира. Быть может, наша Вселенная — всего лишь одна из множества, вложенных друг в друга, как матрёшки. И тогда каждый раз, когда где-то в другой вселенной умирает звезда, в нашей появляется новая реальность.

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Сейчас читают
Американский врач Сетхи рекомендует японскую ходьбу "3-3" пожилым
Новости спорта
Американский врач Сетхи рекомендует японскую ходьбу "3-3" пожилым Аудио 
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
Домашние животные
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане Аудио 
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Авто
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые Аудио 
Популярное
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего

Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?

Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
Неубиваемые, недорогие в обслуживании и с репутацией: названы 7 проверенных марок машин
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Земля проедена изнутри: под Антарктидой обнаружили геологический лабиринт апокалипсиса
На глубине почти 5 км заметили то, что лучше не тревожить — призрачный охотник в бездне
На глубине почти 5 км заметили то, что лучше не тревожить — призрачный охотник в бездне
Последние материалы
Проктолог Гусейнов: неправильный выбор велосипедного седла влияет на мужскую потенцию
Иосиф Пригожин защищает Арсения Шульгина от обвинений в насилии
Су-35 получил новое оружие — и стал смертельной головоломкой для НАТО
Садовод рассказала, как использовать пиво и соль против слизней на участке
Физики выдвинули гипотезу: наша Вселенная может находиться внутри чёрной дыры
Эволюция пауков могла начаться в океане — выводы нейробиологов из США и Великобритании
Ксения Собчак зажигательно станцевала под Пугачёву и покорила Сеть
Тихая гавань венецианских чудес: кто не знает о Сант-Эразмо и его приключениях
Когда обрезать ремонтантную малину осенью: сроки для разных регионов
Axios: Трамп требует отставки нового гендиректора Intel из-за связей с Китаем
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.