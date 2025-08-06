Один неверный шаг — и будешь съеден: паук нашёл способ не стать десертом после брачной ночи

В Йемене и Сомали обнаружен новый род пауков-птицеедов Satyrex — данные биологов

Научный мир пополнился новыми данными: на Аравийском полуострове и в Африканском Роге обнаружен новый род пауков-птицеедов — Satyrex. Название говорит само за себя: оно образовано от слова "сатир" (мифическое существо с гипертрофированными половыми признаками) и латинского rex — "монарх".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Король пауков Satyrex

Длиннее всех

Самцы этих пауков удивляют не только размерами, но и тем, чем именно они велики. Их педипальпы — специальные конечности, с помощью которых они передают сперму самкам, — считаются самыми длинными среди всех птицеедов.

У вида Satyrex ferox длина педипальп может достигать 5 сантиметров — это почти в четыре раза больше передней части тела паука.

Как выжить после свидания

Биологи считают, что удлинённые копулятивные органы — не просто причуда природы. Это может быть способом избежать смерти: среди пауков распространён сексуальный каннибализм, при котором самка поедает партнёра после спаривания. Длинные педипальпы дают шанс самцу держаться на безопасной дистанции.

Поведение с характером

Агрессивность — вторая яркая черта Satyrex ferox. Название говорит само за себя: ferox по-латыни — "свирепый". При малейшем беспокойстве паук встаёт в угрожающую позу и начинает громко шипеть, потирая волоски на передних ногах.

География и эстетика

Другие виды рода названы по месту обитания — Satyrex arabicus и Satyrex somalicus, а Satyrex speciosus получил своё имя за привлекательную внешность (speciosus — "красивый"). В род также включили и Satyrex longimanus, ранее считавшегося отдельным видом рода Monocentropus.

Всех представителей объединяет схожесть по строению педипальп и образ жизни: пауки роют норы под кустами или между камнями и обитают под землёй.

Уточнения

Каннибали́зм (от фр. cannibale, исп. caníbal) — внутривидовое хищничество, поедание животными себе подобных, съедение представителей собственного вида.

