Место, где Земля стонет: что скрывает точка Немо в самом сердце океана

Фёдор Конюхов прошёл через точку Немо — самое удалённое место на Земле

Можно ли на Земле почувствовать то же одиночество, что испытывает космонавт на орбите? Оказывается, да. И это не метафора. Есть на планете место, где до ближайших людей — тысячи километров, а до космической станции — в разы ближе, чем до любого берега. Это точка Немо.

В ней не слышно шума самолётов, не видно парусников, не проплывают киты. Здесь только вы, безбрежный океан и полная, всепоглощающая тишина.

Координаты ничто

Точку Немо ещё называют "полюсом недоступности". Это не преувеличение: ближайшая суша — почти за 2700 километров. До острова Пасхи — рукой не подать. А вот до МКС — всего 400 километров по вертикали.

Место назвали в честь капитана Немо из романов Жюля Верна — героя-одиночки, скрывшегося от мира в глубинах океана. Иронично, но название переводится с латыни как "никто", "ничто" и "нигде". Более точного описания для этой точки на карте просто не придумать.

Жизнь, замерзшая в безмолвии

Под слоем воды в 4 километра нет почти ничего живого. Нет plankton, значит, нет рыбы, нет хищников. Сюда не залетают птицы, не подплывают киты. Даже микрожизнь тут на грани исчезновения. Это не просто "глухое" место — это пустота.

Именно здесь сейчас разрастается крупнейшая озоновая дыра. Ультрафиолет в таких дозах опасен даже для кораблей — суда стараются обходить полюс недоступности стороной. Не говоря уже о живых существах.

Когда земля далеко, а небо — рядом

Ирония судьбы: точка Немо — это и центр океанического одиночества, и место, куда человечество сбрасывает свои мечты. Или их обломки. Спутники, модули, обгоревшие останки космических станций — всё это лежит на дне именно здесь. Больше 300 объектов — от "Салюта" до "Мира". И когда МКС завершит свой век, её части отправятся туда же.

Эта точка стала своеобразным "космическим кладбищем", где океан принимает в свои объятия всё, что некогда парило в небе.

Конюхов: 150 дней и одна точка

Фёдор Конюхов — человек, которому привычны опасности. Но даже для него прохождение через точку Немо стало настоящим испытанием. 150 дней в Тихом океане, 12-бальный шторм, борьба с ветром, волнами и собой.

Он прошёл через центр недоступности на собственной лодке, и позже рассказывал: "Вокруг не было ни одного человека на расстоянии 2688 километров. Такое одиночество невозможно представить, находясь даже в самой глуши на суше".

Где спит Ктулху

Легендарный монстр Лавкрафта, апокалиптическое существо по имени Ктулху, согласно роману, живёт где-то рядом. Координаты из книги — буквально "через океанскую улицу" от точки Немо. Совпадение?

Лавкрафт был пугающе точен. Его расчёты, опубликованные ещё в 1926 году, почти совпали с вычислениями геодезиста Хрвойе Лукатела, официально открывшего точку Немо в 1992 году.

Звук, которого не должно было быть

В 1997 году учёные NOAA зафиксировали в районе точки Немо странный звук. Его не могли отнести ни к одному известному источнику. Глубокий, затяжной гул, похожий на стон земли. Фантасты сразу вспомнили Ктулху. Официальная версия — отколовшийся айсберг. Но ведь именно такие звуки и рождались в воображении Лавкрафта…

Космос у нас под ногами

Мы часто мечтаем о далёких галактиках, но забываем: на нашей планете всё ещё есть места, где человек — гость, случайный и нежеланный. Точка Немо — именно такая. Её не трогают, она не ждёт, она просто есть.

И, возможно, в этом её самая большая загадка.

Точка Немо (англ. Point Nemo), или Океанский полюс недоступности — условная точка в Мировом океане, наиболее удалённая от какой-либо суши на Земле.

