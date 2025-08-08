Место, где Земля стонет: что скрывает точка Немо в самом сердце океана

Можно ли на Земле почувствовать то же одиночество, что испытывает космонавт на орбите? Оказывается, да. И это не метафора. Есть на планете место, где до ближайших людей — тысячи километров, а до космической станции — в разы ближе, чем до любого берега. Это точка Немо.
В ней не слышно шума самолётов, не видно парусников, не проплывают киты. Здесь только вы, безбрежный океан и полная, всепоглощающая тишина.
Точку Немо ещё называют "полюсом недоступности". Это не преувеличение: ближайшая суша — почти за 2700 километров. До острова Пасхи — рукой не подать. А вот до МКС — всего 400 километров по вертикали.
Место назвали в честь капитана Немо из романов Жюля Верна — героя-одиночки, скрывшегося от мира в глубинах океана. Иронично, но название переводится с латыни как "никто", "ничто" и "нигде". Более точного описания для этой точки на карте просто не придумать.
Под слоем воды в 4 километра нет почти ничего живого. Нет plankton, значит, нет рыбы, нет хищников. Сюда не залетают птицы, не подплывают киты. Даже микрожизнь тут на грани исчезновения. Это не просто "глухое" место — это пустота.
Именно здесь сейчас разрастается крупнейшая озоновая дыра. Ультрафиолет в таких дозах опасен даже для кораблей — суда стараются обходить полюс недоступности стороной. Не говоря уже о живых существах.
Ирония судьбы: точка Немо — это и центр океанического одиночества, и место, куда человечество сбрасывает свои мечты. Или их обломки. Спутники, модули, обгоревшие останки космических станций — всё это лежит на дне именно здесь. Больше 300 объектов — от "Салюта" до "Мира". И когда МКС завершит свой век, её части отправятся туда же.
Эта точка стала своеобразным "космическим кладбищем", где океан принимает в свои объятия всё, что некогда парило в небе.
Фёдор Конюхов — человек, которому привычны опасности. Но даже для него прохождение через точку Немо стало настоящим испытанием. 150 дней в Тихом океане, 12-бальный шторм, борьба с ветром, волнами и собой.
Он прошёл через центр недоступности на собственной лодке, и позже рассказывал: "Вокруг не было ни одного человека на расстоянии 2688 километров. Такое одиночество невозможно представить, находясь даже в самой глуши на суше".
Легендарный монстр Лавкрафта, апокалиптическое существо по имени Ктулху, согласно роману, живёт где-то рядом. Координаты из книги — буквально "через океанскую улицу" от точки Немо. Совпадение?
Лавкрафт был пугающе точен. Его расчёты, опубликованные ещё в 1926 году, почти совпали с вычислениями геодезиста Хрвойе Лукатела, официально открывшего точку Немо в 1992 году.
В 1997 году учёные NOAA зафиксировали в районе точки Немо странный звук. Его не могли отнести ни к одному известному источнику. Глубокий, затяжной гул, похожий на стон земли. Фантасты сразу вспомнили Ктулху. Официальная версия — отколовшийся айсберг. Но ведь именно такие звуки и рождались в воображении Лавкрафта…
Мы часто мечтаем о далёких галактиках, но забываем: на нашей планете всё ещё есть места, где человек — гость, случайный и нежеланный. Точка Немо — именно такая. Её не трогают, она не ждёт, она просто есть.
И, возможно, в этом её самая большая загадка.
Точка Немо (англ. Point Nemo), или Океанский полюс недоступности — условная точка в Мировом океане, наиболее удалённая от какой-либо суши на Земле.
