Юрский монстр пролежал в музее 46 лет — и выглядит подозрительно похоже на Лох-Несское чудовище

Палеонтологи описали новый вид плезиозавра из окаменелости 1978 года в Германии

Уникальная окаменелость, обнаруженная ещё в 1978 году на юге Германии, спустя десятилетия наконец раскрыла миру ранее неизвестного обитателя юрского периода. Новое исследование, проведённое палеонтологами Свеном Заксом из Музея естествознания в Билефельде и его соавтором Даниэлем Мадзя из Польской академии наук, установило, что находка представляет собой новый вид морской рептилии, получивший название Plesionectes longicollum.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Доисторический морской хищник

Древнее существо с длинной шеей

Это животное с чрезвычайно длинной шеей обитало в морях около 183 миллионов лет назад, в раннем тоарском веке юрского периода. Оно относилось к семейству плезиозавроидных — древних морских ящеров, известных своей вытянутой шеей и четырьмя ластами, сказано в статье SciTechDaily.

Ископаемое из сланцев Посидония

Ископаемое было найдено в известняковой формации сланцев Посидония — одном из важнейших палеонтологических районов Европы. Оно почти полностью сохранилось и включает в себя не только скелет, но и редчайшие следы мягких тканей, что является настоящей редкостью в палеонтологии.

Молодая особь — новый род

Поскольку особь не была полностью зрелой, исследователи особо подчёркивают, что анатомические особенности всё равно позволяют отнести её к отдельному роду и виду.

Хольцмаден — сокровищница морской фауны

Регион Хольцмаден, где была найдена окаменелость, давно известен как кладезь останков морских рептилий, рыб и беспозвоночных. В сланцах ранее были обнаружены пять других видов плезиозавров, но Plesionectes longicollum стал старейшим из них, расширив представление о раннем разнообразии этих существ.

Палеоархив климатических перемен

Палеонтологи отмечают, что сланцы Посидония являются поистине уникальным природным архивом, позволяющим исследовать морскую жизнь в динамичный период геологических и климатических изменений.

Эволюционные выводы

Помимо научного интереса, новое открытие позволяет уточнить эволюционные связи среди плезиозавров и морских рептилий юрского периода. Ранний тоарский период сопровождался изменениями температуры океанов, уровня кислорода и биоразнообразия.

Адаптация к изменяющейся среде

По мнению исследователей, именно в такие периоды происходили резкие адаптационные скачки, и Plesionecktes может быть ярким примером одного из таких эволюционных ответов на изменения среды.

Место хранения и значение находки

Сегодня уникальный образец хранится в Государственном музее естественной истории Штутгарта. Там он будет использоваться как объект научных исследований и, вероятно, станет частью будущих выставок, посвящённых морской жизни юрского периода.

Значение музейных коллекций

Этот случай подчеркивает важность повторной проверки старых коллекций и неоценимую роль музейных фондов в будущих научных открытиях.

Уточнения

Плезиозавры (лат. Plesiosauria, от др.-греч. πλησίος «близкий» + σαῦρος «ящер») — отряд вымерших пресмыкающихся, живших с триасового по меловой период (227−66,0 млн лет назад).



Ю́рский пери́од (юра́) — средний (второй) период мезозойской эры. Начался 201,4 ± 0,2 млн лет назад, закончился около 145,0 млн лет назад. Продолжался, таким образом, около 56 млн лет.

