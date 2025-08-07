Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Галкин* госпитализирован после ДТП с велосипедом в Юрмале
Европейские отели выступили против Booking.com: иск на миллиарды
Жена Дмитрия Диброва прокомментировала слухи о кризисе в браке с телеведущим
Отварной картофель делает сырники пышнее и сохраняет форму при жарке
Учёные США: быстрая ходьба 15 минут в день снижает риск смерти на 20%
Неправильная планка и становая тяга увеличивают риск травм
Подкормка тыквы в августе: дачникам советуют использовать золу и травяной настой
Учёные Бристоля раскрыли тактики охоты тероподов по строению черепа
Чемоданы можно использовать как декоративные контейнеры для хранения вещей

Юрский монстр пролежал в музее 46 лет — и выглядит подозрительно похоже на Лох-Несское чудовище

Палеонтологи описали новый вид плезиозавра из окаменелости 1978 года в Германии
2:54
Наука

Уникальная окаменелость, обнаруженная ещё в 1978 году на юге Германии, спустя десятилетия наконец раскрыла миру ранее неизвестного обитателя юрского периода. Новое исследование, проведённое палеонтологами Свеном Заксом из Музея естествознания в Билефельде и его соавтором Даниэлем Мадзя из Польской академии наук, установило, что находка представляет собой новый вид морской рептилии, получивший название Plesionectes longicollum.

Доисторический морской хищник
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Доисторический морской хищник

Древнее существо с длинной шеей

Это животное с чрезвычайно длинной шеей обитало в морях около 183 миллионов лет назад, в раннем тоарском веке юрского периода. Оно относилось к семейству плезиозавроидных — древних морских ящеров, известных своей вытянутой шеей и четырьмя ластами, сказано в статье SciTechDaily.

Ископаемое из сланцев Посидония

Ископаемое было найдено в известняковой формации сланцев Посидония — одном из важнейших палеонтологических районов Европы. Оно почти полностью сохранилось и включает в себя не только скелет, но и редчайшие следы мягких тканей, что является настоящей редкостью в палеонтологии.

Молодая особь — новый род

Поскольку особь не была полностью зрелой, исследователи особо подчёркивают, что анатомические особенности всё равно позволяют отнести её к отдельному роду и виду.

Хольцмаден — сокровищница морской фауны

Регион Хольцмаден, где была найдена окаменелость, давно известен как кладезь останков морских рептилий, рыб и беспозвоночных. В сланцах ранее были обнаружены пять других видов плезиозавров, но Plesionectes longicollum стал старейшим из них, расширив представление о раннем разнообразии этих существ.

Палеоархив климатических перемен

Палеонтологи отмечают, что сланцы Посидония являются поистине уникальным природным архивом, позволяющим исследовать морскую жизнь в динамичный период геологических и климатических изменений.

Эволюционные выводы

Помимо научного интереса, новое открытие позволяет уточнить эволюционные связи среди плезиозавров и морских рептилий юрского периода. Ранний тоарский период сопровождался изменениями температуры океанов, уровня кислорода и биоразнообразия.

Адаптация к изменяющейся среде

По мнению исследователей, именно в такие периоды происходили резкие адаптационные скачки, и Plesionecktes может быть ярким примером одного из таких эволюционных ответов на изменения среды.

Место хранения и значение находки

Сегодня уникальный образец хранится в Государственном музее естественной истории Штутгарта. Там он будет использоваться как объект научных исследований и, вероятно, станет частью будущих выставок, посвящённых морской жизни юрского периода.

Значение музейных коллекций

Этот случай подчеркивает важность повторной проверки старых коллекций и неоценимую роль музейных фондов в будущих научных открытиях.

Уточнения

Плезиозавры (лат. Plesiosauria, от др.-греч. πλησίος «близкий» + σαῦρος «ящер») — отряд вымерших пресмыкающихся, живших с триасового по меловой период (227−66,0 млн лет назад).

Ю́рский пери́од (юра́) — средний (второй) период мезозойской эры. Начался 201,4 ± 0,2 млн лет назад, закончился около 145,0 млн лет назад. Продолжался, таким образом, около 56 млн лет.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Холодный старт двигателя ускоряет износ
Авто
Холодный старт двигателя ускоряет износ Аудио 
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
Домашние животные
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане Аудио 
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Наука и техника
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик Аудио 
Популярное
Забудьте сидеть и дай лапу: вот что действительно нужно знать вашей собаке

Хотите, чтобы ваш пёс слушался с полуслова? Эти 10 команд помогут превратить прогулки и повседневную жизнь в гармоничное и безопасное общение.

Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Игра вдолгую: как Путин намерен переиграть Трампа на предстоящей встрече Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Последние материалы
Творожный сыр делают из замороженного кефира без лишних добавок
Для подготовки ягодных кустов к зиме используют золу, биогумус и сульфат калия
Суд оштрафовал Ираклия Пирцхалаву за избиение Гребенщикова на футбольном фестивале
Собаки формируют образ жизни и привычки владельцев — итоги исследования
Алексей Учитель снимает фильм о Шостаковиче: Данила Козловский получил роль
Отказ от сладких напитков помогает похудеть без дополнительных усилий
Франция оценивает ущерб винодельческим плантациям от масштабных пожаров
В мире насчитывается более миллиарда человек с ожирением — исследование
IIHS связал рост смертности пешеходов в США с ухудшением обзора у SUV
Смешайте мёд с лимонным соком, чтобы приготовить увлажняющий скраб для кожи, — совет косметологов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.