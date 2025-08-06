Три мотора, композитный корпус и свой мозг: чем удивляет экраноплан из Самары

Самарские инженеры испытали прототип экраноплана ОРОС-1 для малых населённых пунктов

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Может ли летательный аппарат, не являясь самолётом, изменить логистику малых населённых пунктов? В Самаре уже есть ответ. Инженеры и студенты Самарского университета имени Королёва собрали масштабную летающую модель экраноплана "ОРОС-1", который способен парить в нескольких метрах над водой со скоростью до 90 км/ч.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Экраноплан ОРОС-1

Экраноплан нового поколения

"ОРОС-1" — это не просто макет. Это действующий беспилотный прототип, который в пять раз меньше финальной версии, но уже помогает инженерам протестировать аэродинамику, гидродинамику, отрыв от воды и приводнение.

Аппарат построен в сотрудничестве с московским инженерным центром "Ферсель" и может стать решением для транспортной изоляции деревень и посёлков у рек.

Что внутри

Фюзеляж длиной 3,5 метра, три электродвигателя и корпус из композитных материалов. Аппарат проектировался и собирался в стенах научно-технологического центра Самарского университета. Весь проект — на стыке цифровых технологий и передового системного инжиниринга.

Уникальный подход к управлению

"Это нестандартный тип летательного аппарата, поэтому мы разработали собственную систему управления", — отметил Олег Лукьянов, доцент кафедры конструкций ЛА.

Использовалась самая современная технология аэродинамического анализа — CFD-моделирование.

Что дальше

Испытания модели пройдут в черте Самары. В перспективе проект расширят: помимо текущего 10-местного варианта планируется 15-местная версия. "ОРОС-1" может стать новым словом в доступности транспорта для регионов.

Уточнения

Фюзеля́ж (фр. fuselage, от fuseau с фр. — "веретено") — корпус летательного аппарата. Связывает между собой консоли крыла, оперение и (иногда) шасси.

