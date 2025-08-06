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Гены, еда и вирусы теперь под контролем ИИ — человечество меняет стратегию выживания

Центральный университет открывает лаборатории ИИ для биотехнологий
1:55
Наука

Что объединяет борьбу с вирусами, генные технологии и фермы будущего? Ответ — искусственный интеллект. В Центральном университете запускается амбициозная программа, которая может перевернуть подход к медицине, сельскому хозяйству и даже пищевой промышленности.

ИИ в биотехнологиях
Фото: Generated by AI (DALL\u00b7E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
ИИ в биотехнологиях

Новый фокус — биотехнологии

Уже этой осенью в вузе стартует долгосрочный исследовательский проект, в центре которого — интеграция ИИ в ключевые биотехнологические процессы. Университет набирает ведущих исследователей и формирует лаборатории, работающие на стыке медицины, фармацевтики, АПК и food-tech.

В пресс-службе пояснили:

"Развитие биотехнологического направления стало приоритетом в ответ на растущую потребность в инновациях в здравоохранении и агротехнологиях".

Такое решение обусловлено сразу несколькими факторами — от новых вызовов в сфере инфекционных заболеваний до ухода западных фармацевтических компаний с российского рынка.

Что будут исследовать

В центре внимания окажутся шесть ключевых направлений:

  • ИИ-дизайн противоинфекционных препаратов.
  • Оптимизация генетической терапии.
  • Создание белков с помощью ИИ.
  • Персонализированная и цифровая медицина.
  • Повышение урожайности с применением ИИ.
  • Роботизированные фермы нового поколения.

Планы — построить научную школу

"Мы планируем создать сильную научную школу по каждому направлению, объединив ИИ, в котором у нас есть весомая экспертиза, и биотехнологии", — сообщил ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич.

Такой подход позволит не только ускорить разработки, но и сделать их максимально адаптированными под реальные вызовы — как в здравоохранении, так и в сельском хозяйстве.

Уточнения

Генотерапи́я - совокупность генноинженерных (биотехнологических) и медицинских методов, направленных на внесение изменений в генетический аппарат соматических клеток человека в целях лечения заболеваний.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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