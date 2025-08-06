Гены, еда и вирусы теперь под контролем ИИ — человечество меняет стратегию выживания

Что объединяет борьбу с вирусами, генные технологии и фермы будущего? Ответ — искусственный интеллект. В Центральном университете запускается амбициозная программа, которая может перевернуть подход к медицине, сельскому хозяйству и даже пищевой промышленности.
Уже этой осенью в вузе стартует долгосрочный исследовательский проект, в центре которого — интеграция ИИ в ключевые биотехнологические процессы. Университет набирает ведущих исследователей и формирует лаборатории, работающие на стыке медицины, фармацевтики, АПК и food-tech.
В пресс-службе пояснили:
"Развитие биотехнологического направления стало приоритетом в ответ на растущую потребность в инновациях в здравоохранении и агротехнологиях".
Такое решение обусловлено сразу несколькими факторами — от новых вызовов в сфере инфекционных заболеваний до ухода западных фармацевтических компаний с российского рынка.
В центре внимания окажутся шесть ключевых направлений:
"Мы планируем создать сильную научную школу по каждому направлению, объединив ИИ, в котором у нас есть весомая экспертиза, и биотехнологии", — сообщил ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич.
Такой подход позволит не только ускорить разработки, но и сделать их максимально адаптированными под реальные вызовы — как в здравоохранении, так и в сельском хозяйстве.
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