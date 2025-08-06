Импорт обернулся ловушкой: в Мичуринске создают растения, которые не подвезут из-за границы

Россия начала селекцию устойчивых к климату сортов декоративных растений — Сергей Колесников

2:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Зависимость от импорта может показаться делом привычным, особенно в такой, казалось бы, нишевой сфере, как декоративное садоводство. Но всё не так просто. От роз до тюльпанов — огромная часть цветов на российских прилавках выращена за границей. И это создаёт серьёзные риски: от ценовых скачков до дефицита посадочного материала.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Декоративные растения и бананы

Новый курс — на отечественную селекцию

В наукограде Мичуринске начали разрабатывать устойчивые к российскому климату сорта декоративных культур. Речь идёт не просто о красоте: учёные создают генетически стабильные растения, способные заменить иностранные аналоги.

"Наши селекционеры смогут создать сорта с высокой устойчивостью к заболеваниям. Это снизит расходы на закупку импорта, повысит качество продукции и уменьшит её себестоимость", — отметил директор НПЦ "Агропищепром" Сергей Колесников.

Кто стоит за разработкой

Проектом занимается научно-производственный центр "Агропищепром", который давно зарекомендовал себя как эксперт в биотехнологиях и селекции. Именно поэтому Минсельхоз привлёк их к формированию генофондов декоративных растений — чтобы вернуть контроль над отраслью в руки российских специалистов.

Бананы без вирусов и лавровый чай

К слову, мичуринские учёные уже прославились селекционной сенсацией — безвирусной рассадой бананов сорта "Кавиндиш". Первые 40 тысяч саженцев уже готовы к продаже и скоро поступят в розницу. А параллельно ведётся работа над жимолостью, лавровым листом, актинидией, чаем и другими культурами.

Центр, которому доверяют

На базе "Агропищепрома" работает Центр садоводства им. И. В. Мичурина — флагман отечественных разработок в селекции, генетике, биотехнологии и микробиологии растений. Помимо этого, здесь создаются продукты функционального питания для детей и спортсменов, поставляемые по всей России и странам таможенного союза.

Уточнения

Селе́кция (лат. seligere - "выбирать") — наука о методах создания новых и улучшения существующих пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.

