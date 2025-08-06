От лаборатории до автозавода: в России создали уникальные пасты для промышленной полировки поверхностей

Отказ от иностранных материалов — это не только политика, но и вызов технологиям. Учёные Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ) приняли этот вызов и создали серию уникальных паст для промышленности, полностью основанных на российских компонентах.
Теперь шлифовочные, полировочные и финишные пасты для обработки поверхностей доступны без участия зарубежного сырья. И, что особенно важно, они уже проходят реальное тестирование на автозаводе "Москвич".
Разработанные составы не содержат воска и не повреждают лакокрасочное покрытие. В основе — неорганические полировочные элементы и специальные присадки. Они наносятся вручную или с использованием полировальной машинки, а потом легко удаляются мягкой ветошью. Подходят, в том числе, для автомобилей и работают последовательно — шлифовка, полировка, финиш.
"Все три продукта работают взаимосвязанно — для полноценного эффекта на поверхности. Мы благодарны АО МАЗ "Москвич" за сотрудничество", — отмечает Галина Рыбина, директор Института химии и химической технологии ЯГТУ.
Пасты универсальны — подходят для полимерных покрытий разных подложек. Абразивная шлифовка справляется с неровностями и дефектами, а финальные этапы придают нужный блеск.
"Индустриальная безопасность страны зависит от способности развивать собственные технологии и внедрять их с промышленными партнёрами", — подчёркивает ректор ЯГТУ Елена Степанова.
Именно в этом контексте ЯГТУ активно работает с такими гигантами, как АвтоВАЗ, ГАЗ, ПАО ОДК "Сатурн", "Уральский завод гражданской авиации", "Объединенные кондитеры" и другими. Разработка новых технологий, научные исследования и импортозамещение — всё это часть одной стратегической линии.
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