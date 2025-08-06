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От лаборатории до автозавода: в России создали уникальные пасты для промышленной полировки поверхностей

Учёные ЯГТУ создали шлифовальные пасты из российских компонентов для автопрома
2:05
Наука

Отказ от иностранных материалов — это не только политика, но и вызов технологиям. Учёные Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ) приняли этот вызов и создали серию уникальных паст для промышленности, полностью основанных на российских компонентах.

Импортозамещающие пасты
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Импортозамещающие пасты

Теперь шлифовочные, полировочные и финишные пасты для обработки поверхностей доступны без участия зарубежного сырья. И, что особенно важно, они уже проходят реальное тестирование на автозаводе "Москвич".

Что внутри новой формулы

Разработанные составы не содержат воска и не повреждают лакокрасочное покрытие. В основе — неорганические полировочные элементы и специальные присадки. Они наносятся вручную или с использованием полировальной машинки, а потом легко удаляются мягкой ветошью. Подходят, в том числе, для автомобилей и работают последовательно — шлифовка, полировка, финиш.

"Все три продукта работают взаимосвязанно — для полноценного эффекта на поверхности. Мы благодарны АО МАЗ "Москвич" за сотрудничество", — отмечает Галина Рыбина, директор Института химии и химической технологии ЯГТУ.

Не только для автомобилей

Пасты универсальны — подходят для полимерных покрытий разных подложек. Абразивная шлифовка справляется с неровностями и дефектами, а финальные этапы придают нужный блеск.

Почему это важно

"Индустриальная безопасность страны зависит от способности развивать собственные технологии и внедрять их с промышленными партнёрами", — подчёркивает ректор ЯГТУ Елена Степанова.

Именно в этом контексте ЯГТУ активно работает с такими гигантами, как АвтоВАЗ, ГАЗ, ПАО ОДК "Сатурн", "Уральский завод гражданской авиации", "Объединенные кондитеры" и другими. Разработка новых технологий, научные исследования и импортозамещение — всё это часть одной стратегической линии.

Уточнения

Абразивные материалы (фр lang="fr">abrasif - шлифовальный, от лат. abradere - соскабливать) — это материалы, обладающие высокой твёрдостью и используемые для обработки поверхности различных материалов: металлов, керамических материалов, горных пород, минералов, стекла, кожи, резины и других.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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