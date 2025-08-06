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Катализатор, который не сдался после 30 000 испытаний: Россия дала бой мировым стандартам

Учёные ЮФУ улучшили катализатор для генерации электричества из водорода
1:42
Наука

Без катализатора топливные элементы бесполезны — реакция идёт слишком медленно. Именно катализатор "разгоняет" процесс, в результате которого из водорода и кислорода вырабатывается электричество.

Топливный элемент: водород + кислород = электричество
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Топливный элемент: водород + кислород = электричество

Что разработали в ЮФУ

Исследователи Южного федерального университета создали биметаллический катализатор на основе платины и меди, который в 5,5 раза активнее коммерческих аналогов. Его основное преимущество — высокая эффективность и стабильность в условиях, приближённых к реальным.

"После 30 тысяч циклов тестирования катализатор сохранил 67% исходной активности — это соответствует мировым стандартам", — подчеркнули в пресс-службе вуза.

Почему это важно

Новое решение решает сразу несколько задач:

  • Снижение себестоимости — за счёт уменьшения содержания платины, одного из самых дорогих компонентов.
  • Повышение срока службы — благодаря устойчивости материала к деградации.
  • Экологичность и устойчивость к износу — катализатор сохраняет свойства даже после тысяч циклов использования.

Как это удалось

Учёные ЮФУ детально исследовали механизмы деградации подобных катализаторов и нашли ключевые факторы, влияющие на их стабильность. Это позволило создать материал, который не просто работает — он выдерживает жёсткие условия и остаётся эффективным.

Где это можно применить

Такие катализаторы — основа топливных элементов в автомобилях, дронах, портативной электронике и даже в энергетике. Чем они лучше — тем ближе массовое применение водородной энергетики.

Уточнения

Катализа́тор - химическое вещество, ускоряющее реакцию, но не расходующееся в процессе реакции.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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