Катализатор, который не сдался после 30 000 испытаний: Россия дала бой мировым стандартам

Без катализатора топливные элементы бесполезны — реакция идёт слишком медленно. Именно катализатор "разгоняет" процесс, в результате которого из водорода и кислорода вырабатывается электричество.
Исследователи Южного федерального университета создали биметаллический катализатор на основе платины и меди, который в 5,5 раза активнее коммерческих аналогов. Его основное преимущество — высокая эффективность и стабильность в условиях, приближённых к реальным.
"После 30 тысяч циклов тестирования катализатор сохранил 67% исходной активности — это соответствует мировым стандартам", — подчеркнули в пресс-службе вуза.
Новое решение решает сразу несколько задач:
Учёные ЮФУ детально исследовали механизмы деградации подобных катализаторов и нашли ключевые факторы, влияющие на их стабильность. Это позволило создать материал, который не просто работает — он выдерживает жёсткие условия и остаётся эффективным.
Такие катализаторы — основа топливных элементов в автомобилях, дронах, портативной электронике и даже в энергетике. Чем они лучше — тем ближе массовое применение водородной энергетики.
Катализа́тор - химическое вещество, ускоряющее реакцию, но не расходующееся в процессе реакции.
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