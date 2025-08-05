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Камчатка содрогнулась: мощнейшее землетрясение сдвинуло полуостров на рекордные 2 метра

Камчатка: мощное землетрясение сместило полуостров на 2 метра — данные учёных
1:17
Наука

В южной части Камчатки произошло самое сильное землетрясение с 1952 года, магнитуда которого составила 8,8. Это событие привело к тому, что эта часть полуострова сместилась на юго-восток почти на 2 метра. 

Вулканы на Камчатке
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Вулканы на Камчатке

Ученые из Камчатского филиала ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук" провели расчеты и пришли к выводу, что такая величина смещения сопоставима с тем, что произошло в Японии в 2011 году, пишет "Царьград".

Петропавловск-Камчатский сместился меньше, чем южная часть полуострова. Ученые отмечают, что смещения соответствуют предварительным моделям, которые показывают, что максимум изменений наблюдался на южном фланге очага землетрясения.

После толчков цунами затопило прибрежную часть Северо-Курильска и дошло до Японии и США. Ученые предупреждают, что афтершоки могут продолжаться ещё несколько месяцев, так что жителям придется быть предельно внимательными. А после землетрясений на Камчатке активизировались вулканы — сначала Ключевский, затем Крашенинникова.

Уточнения

Афтершо́к (англ. aftershock), или повторный толчок, — толчок, происходящий после основного и меньший по сравнению с ним. Сильные землетрясения всегда сопровождаются многочисленными повторными толчками. Их количество и магнитуда со временем уменьшаются, а продолжительность проявления может длиться месяцами.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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