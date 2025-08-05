Тайны марсианских недр: Curiosity ищет следы жизни в коробках горы Шарп

13 лет Curiosity на Марсе: как инженеры поддерживают работу марсохода

2:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Спустя тринадцать лет с момента приземления марсохода Curiosity на Красной планете инженеры продолжают находить инновационные подходы для повышения его производительности.

Фото: commons.wikimedia by NASA/JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ марсоход "Персеверанс", НАСА

Шестиколесный робот стал более независимым и способен выполнять одновременно несколько задач. Эти улучшения направлены на максимальное использование энергетического ресурса Curiosity — многоцелевого радиоизотопного термоэлектрического генератора (MMRTG). Увеличенная эффективность обеспечивает марсоходу достаточно энергии для продолжения исследований эволюции древнего марсианского климата, трансформации мира озер и рек в современную холодную пустыню.

Curiosity достиг области, богатой на структуры, напоминающие "коробки". Предположительно, эти затвердевшие гребни сформировались под воздействием подземных вод миллиарды лет назад. Расположенные на протяжении многих километров в этой части горы Шарп, высотой 5 км, эти образования могут помочь понять, могла ли микробная жизнь существовать в марсианских недрах миллионы лет назад, продлевая период обитаемости на планете в период ее высыхания.

Проведение этих исследований требует значительной энергии. Помимо передвижения, работы манипулятора для изучения скал, Curiosity использует радиосвязь, камеры и 10 научных инструментов, требующих питания. Также необходима энергия для многочисленных нагревателей, поддерживающих оптимальную работу электроники и механических частей. В предыдущих миссиях, таких как Spirit и Opportunity, использовались солнечные панели для подзарядки, но эта технология зависела от достаточного количества солнечного света.

Curiosity и Perseverance используют MMRTG, ядерный источник энергии, преобразующий распад плутониевых таблеток в энергию для зарядки аккумуляторов. MMRTG обеспечивают достаточное питание для научных инструментов и известны своей долговечностью. Однако, по мере распада плутония, зарядка аккумуляторов Curiosity занимает больше времени, сокращая доступную энергию для исследований.

Команда тщательно отслеживает расход энергии, учитывая энергопотребление каждого устройства. Компоненты были протестированы перед запуском, но проявляют свои особенности только после многих лет работы в экстремальных условиях, таких как пыль, радиация и перепады температур.

Инженеры разработали новые возможности для повышения эффективности, позволяя марсоходу выполнять несколько задач одновременно и самостоятельно выбирать время для "сна", чтобы сэкономить энергию и продлить срок службы MMRTG.

Уточнения

Марсохо́д — планетоход, передвигающийся по поверхности Марса. Мягкая посадка марсоходов осуществляется с помощью спускаемых аппаратов. Марсоходы способны некоторое время функционировать, в том числе передвигаться и выполнять исследования, автономно по заложенным в них программам, получая команды лишь время от времени. Всего на Марсе работали шесть марсоходов для научных исследований. Два из них: «Кьюриосити» и «Персеверанс» работают и в настоящее время.



