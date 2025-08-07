Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цыганова назвала творчество Кадышевой потребительской попсой
Врачи перечислили симптомы и методы лечения тревожных расстройств
Каникулы мечты обернулись паникой: как не испортить себе отдых
Завод Haval в Тульской области остановит работу на две недели с 11 августа
Дефицит инфраструктуры станет приговором для многоэтажек: детали законопроекта
София Ротару впервые за три года опубликовала фото в день 78-летия
Польза от ос: 5 фактов, которые заставят вас пересмотреть своё отношение
Скончалась актриса из Ходячих мертвецов Келли Мак — ей было всего 33 года
Масла, которые творят чудеса с кожей: топ лучших для глубокого увлажнения

Земля проедена изнутри: под Антарктидой обнаружили геологический лабиринт апокалипсиса

Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана
2:51
Наука

Учёные сделали тревожное открытие: подо льдами Антарктиды прячется целая сеть из 332 каньонов, ранее неизвестных науке. Некоторые из них уходят вглубь Земли более чем на 4000 метров, что делает их одними из самых глубоких подводных форм рельефа, когда-либо зафиксированных в этом регионе. Это открытие может изменить наше понимание того, как быстро может меняться климат Земли.

Люди в Антарктиде
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Люди в Антарктиде

Технологии помогли заглянуть вглубь континента

Исследование, в котором использовались данные Международной батиметрической карты Южного океана и новейшие высокоточные батиметрические сканирования, увеличило количество известных каньонов в этом регионе в пять раз. Такой прорыв стал возможен благодаря новой полуавтоматической методике анализа и геоинформационным системам, которые позволили обнаружить и описать морфологию каждого каньона, говорится в издании Marine Geology.

Каньоны ускоряют таяние ледников

Подлёдные каньоны играют критическую роль в океанической циркуляции: они транспортируют холодную воду вглубь океана, одновременно помогая тёплым течениям достигать ледяного побережья Антарктиды. Это, в свою очередь, ускоряет таяние шельфовых ледников — плавучих краёв ледникового щита, которые действуют как тормоз, сдерживая основной поток льда с континента в океан. Если эти "двери" исчезают, массивные ледяные массы начинают быстро скользить в воду, вызывая повышение уровня моря.

Восток и Запад — разные миры

Интересно, что каньоны различаются по сторонам континента. В Восточной Антарктиде они более разветвлённые, с плавными U-образными формами, указывающими на давнюю ледниковую активность. В Западной части — они резче, V-образные и более крутые, что свидетельствует о молодости ландшафта. Эти морфологические особенности подтверждают гипотезу, что восточный ледяной щит сформировался раньше западного.

Новые данные — вызов климатическим моделям

Хотя это открытие предоставляет уникальные данные, оно также указывает на слабые места современных климатических моделей. Модели циркуляции воды в океанах до сих пор не могут точно учитывать такие локальные, но важные геофизические детали. Исследователи подчеркивают, что теперь необходимо расширять батиметрические исследования и модернизировать алгоритмы климатического прогнозирования, чтобы корректно учитывать влияние этих скрытых подводных систем.

Таким образом, подлёдные каньоны Антарктиды — это не просто геологическая загадка, а ключ к пониманию будущего Земли. Если мы не будем учитывать их влияние на таяние льда и морскую циркуляцию, то рискуем недооценить скорость и масштаб климатических изменений. А значит — и последствия для прибрежных городов по всему миру.

Уточнения

Антаркти́да (от греч. ἀντί — «против» и ἄρκτος — «Медведица», отсюда вообще — «север») — континент, расположенный на самом юге Земли.

Батиметрия — изучение рельефа подводной части водных бассейнов: как мирового океана, так и озёр, рек и т. д. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Биологи объяснили, когда волки могут представлять опасность для человека
Домашние животные
Биологи объяснили, когда волки могут представлять опасность для человека Аудио 
Психологи назвали медленное моргание способом укрепить связь с домашней кошкой
Домашние животные
Психологи назвали медленное моргание способом укрепить связь с домашней кошкой Аудио 
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана
Наука и техника
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана Аудио 
Популярное
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего

Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?

Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
На глубине почти 5 км заметили то, что лучше не тревожить — призрачный охотник в бездне
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Что полагается Полине Дибровой после разрыва с Дмитрием — сокровенные подробности
Скандал любовного треугольника: какие проблемы ожидают Полину Диброву в отношениях с Товстиком?
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Последние материалы
Цыганова назвала творчество Кадышевой потребительской попсой
Врачи перечислили симптомы и методы лечения тревожных расстройств
Каникулы мечты обернулись паникой: как не испортить себе отдых
Завод Haval в Тульской области остановит работу на две недели с 11 августа
Дефицит инфраструктуры станет приговором для многоэтажек: детали законопроекта
София Ротару впервые за три года опубликовала фото в день 78-летия
Польза от ос: 5 фактов, которые заставят вас пересмотреть своё отношение
Скончалась актриса из Ходячих мертвецов Келли Мак — ей было всего 33 года
Масла, которые творят чудеса с кожей: топ лучших для глубокого увлажнения
Секрет похудения на пляже: почему ходьба по песку сжигает в 2 раза больше калорий
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.