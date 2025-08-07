Земля проедена изнутри: под Антарктидой обнаружили геологический лабиринт апокалипсиса

Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана

Учёные сделали тревожное открытие: подо льдами Антарктиды прячется целая сеть из 332 каньонов, ранее неизвестных науке. Некоторые из них уходят вглубь Земли более чем на 4000 метров, что делает их одними из самых глубоких подводных форм рельефа, когда-либо зафиксированных в этом регионе. Это открытие может изменить наше понимание того, как быстро может меняться климат Земли.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Люди в Антарктиде

Технологии помогли заглянуть вглубь континента

Исследование, в котором использовались данные Международной батиметрической карты Южного океана и новейшие высокоточные батиметрические сканирования, увеличило количество известных каньонов в этом регионе в пять раз. Такой прорыв стал возможен благодаря новой полуавтоматической методике анализа и геоинформационным системам, которые позволили обнаружить и описать морфологию каждого каньона, говорится в издании Marine Geology.

Каньоны ускоряют таяние ледников

Подлёдные каньоны играют критическую роль в океанической циркуляции: они транспортируют холодную воду вглубь океана, одновременно помогая тёплым течениям достигать ледяного побережья Антарктиды. Это, в свою очередь, ускоряет таяние шельфовых ледников — плавучих краёв ледникового щита, которые действуют как тормоз, сдерживая основной поток льда с континента в океан. Если эти "двери" исчезают, массивные ледяные массы начинают быстро скользить в воду, вызывая повышение уровня моря.

Восток и Запад — разные миры

Интересно, что каньоны различаются по сторонам континента. В Восточной Антарктиде они более разветвлённые, с плавными U-образными формами, указывающими на давнюю ледниковую активность. В Западной части — они резче, V-образные и более крутые, что свидетельствует о молодости ландшафта. Эти морфологические особенности подтверждают гипотезу, что восточный ледяной щит сформировался раньше западного.

Новые данные — вызов климатическим моделям

Хотя это открытие предоставляет уникальные данные, оно также указывает на слабые места современных климатических моделей. Модели циркуляции воды в океанах до сих пор не могут точно учитывать такие локальные, но важные геофизические детали. Исследователи подчеркивают, что теперь необходимо расширять батиметрические исследования и модернизировать алгоритмы климатического прогнозирования, чтобы корректно учитывать влияние этих скрытых подводных систем.

Таким образом, подлёдные каньоны Антарктиды — это не просто геологическая загадка, а ключ к пониманию будущего Земли. Если мы не будем учитывать их влияние на таяние льда и морскую циркуляцию, то рискуем недооценить скорость и масштаб климатических изменений. А значит — и последствия для прибрежных городов по всему миру.

Уточнения

Антаркти́да (от греч. ἀντί — «против» и ἄρκτος — «Медведица», отсюда вообще — «север») — континент, расположенный на самом юге Земли.



Батиметрия — изучение рельефа подводной части водных бассейнов: как мирового океана, так и озёр, рек и т. д.

