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Летний снег в Кемерове: чудо или ошибка? Разбираемся в погодной загадке

Августовский снег в Кемерове? Метеоролог прокомментировал необычное явление
0:45
Наука

В центре Кемерова выпали осадки в виде мокрого снега. Жители города заметили редкие мелкие снежинки около одиннадцати часов утра 5 августа.

Цветок в снегу
Фото: commons.wikimedia.org by canvas123, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цветок в снегу

В редакцию Сiбдепо обратилась кемеровчанка, сообщившая об этом необычном явлении. По словам жительницы, снег сложно заметить, но его можно разглядеть на темном фоне.

В Кемеровском Гидрометцентре, в свою очередь, опровергли информацию о снеге. Представители центра утверждают, что наблюдаемые осадки, вероятнее всего, являются моросью. Специалист пояснил, что выпадение снега невозможно в данное время, учитывая положительную температуру на высоте.

Уточнения

Мо́рось (и́зморось) — вид атмосферных осадков, мелкий дождь.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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