Летний снег в Кемерове: чудо или ошибка? Разбираемся в погодной загадке

В центре Кемерова выпали осадки в виде мокрого снега. Жители города заметили редкие мелкие снежинки около одиннадцати часов утра 5 августа.
В редакцию Сiбдепо обратилась кемеровчанка, сообщившая об этом необычном явлении. По словам жительницы, снег сложно заметить, но его можно разглядеть на темном фоне.
В Кемеровском Гидрометцентре, в свою очередь, опровергли информацию о снеге. Представители центра утверждают, что наблюдаемые осадки, вероятнее всего, являются моросью. Специалист пояснил, что выпадение снега невозможно в данное время, учитывая положительную температуру на высоте.
Мо́рось (и́зморось) — вид атмосферных осадков, мелкий дождь.
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