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Мы жизнь ищем не там: самые мёртвые места Солнечной системы внезапно оживают — теперь всё иначе

Учёные назвали радиацию возможным источником энергии для внеземной жизни
2:11
Наука

Космическое излучение нередко воспринимается как угроза для жизни — и не зря. Высокоэнергетические частицы способны разрушать молекулы, на которых основана биология, вызывая повреждения ДНК и даже рак. Земля защищена от этой радиации благодаря мощному магнитному полю и атмосфере. Без такой защиты шансов у жизни — по мнению большинства учёных — почти нет.

Планета Земля в космосе
Фото: commons.wikimedia.org by Искандер Мамашаев, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Планета Земля в космосе

Жизнь, питаемая радиацией

Новое исследование показало: в определённых условиях ионизирующее излучение может не только не мешать существованию жизни, но даже помогать ей.

Как это возможно

Оказывается, космические лучи могут запускать процесс радиолиза — когда высокоэнергетические частицы выбивают электроны из молекул воды или льда. Этот процесс создаёт химические вещества и высвобождает энергию, которой гипотетически может быть достаточно для поддержания жизни под поверхностью планет и спутников — даже в самых холодных и тёмных уголках Солнечной системы.

Где это возможно

Учёные смоделировали, как радиолиз работает на разных телах Солнечной системы. Их выводы поразили: больше всего энергии для жизни может вырабатываться под поверхностью спутника Сатурна Энцелада. Следом идут Марс и спутник Юпитера Европа.

Изменение парадигмы поиска жизни

Это открытие может серьёзно изменить наш взгляд на обитаемость Вселенной. Вместо того чтобы искать только тёплые планеты с солнечным светом, мы теперь можем рассматривать холодные и тёмные места, если под их поверхностью есть вода и они подвергаются воздействию космических лучей. Жизнь может существовать в гораздо большем количестве мест, чем мы когда-либо предполагали.

Новые горизонты в поиске внеземной жизни

Результаты этого исследования добавляют новые координаты в поиске внеземной жизни. Теперь учёные могут сосредоточиться не только на планетах в «зоне обитаемости», но и на объектах, которые раньше считались безнадёжно мёртвыми.

Уточнения

Со́лнечная систе́ма — планетная система, включающая в себя центральную звезду Солнце и все естественные космические объекты на гелиоцентрических орбитах.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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