Тайна увольнений: как ИИ стал причиной более 10 000 потерь на рынке труда

Рынок труда в шоке: ИИ сокращает 10 000 рабочих мест в июле 2025

2:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Искусственный интеллект всё активнее внедряется в экономику, и уже сейчас это отражается на рынке труда. По данным аутплейсмент-компании Challenger, Gray & Christmas, только в июле 2025 года из-за использования ИИ в США было сокращено более 10 000 рабочих мест. Это делает технологии одной из пяти главных причин увольнений в стране.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Помощь ИИ

Сокращения бьют по всем направлениям

Всего за июль американские работодатели ликвидировали более 806 000 позиций — рекордный показатель для летнего периода с 2020 года. Особенно пострадал частный сектор.

Больше всего увольнений наблюдается в IT-сфере: 89 000 рабочих мест сокращено — на 36% больше, чем в прошлом году. При этом более 27 000 из них напрямую связаны с автоматизацией процессов с помощью ИИ.

"Отрасль претерпевает изменения в связи с развитием искусственного интеллекта и сохраняющейся неопределённостью в отношении рабочих виз", — заявили в компании.

Меньше вакансий для молодёжи

Наибольшее давление ИИ оказывает на молодых специалистов. Согласно данным Handshake, за год число вакансий начального уровня сократилось на 15%. При этом упоминание ИИ в описаниях вакансий выросло на 400% за два года.

"Мы наблюдаем заморозку рынка труда. Компании покупают инструменты с ИИ, а затем говорят: "Больше не нанимаем. Просто стоп'", — отметил глава консалтинговой компании по HR, Джош Бершин.

Влияние ИИ — не единственный фактор

Среди других причин сокращений — изменения в госструктурах. Более 292 000 мест было ликвидировано в связи с мерами по "повышению эффективности", инициированными бывшим главой Департамента, ранее связанным с Илоном Маском.

"Сокращение федерального бюджета оказывает влияние не только на правительство, но и на некоммерческий сектор и здравоохранение", — подчеркнул старший вице-президент компании Challenger Эндрю Челленджер.

Пострадала и розничная торговля

В июле ритейлеры уволили более 80 000 человек — почти в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Причины — тарифное давление, инфляция и снижение потребительской активности.

Несмотря на всё это, не все эксперты считают, что ИИ полностью вытесняет людей.

"Есть профессии, которые ИИ может изменить уже сейчас, но HR-директора редко говорят о полном замещении людей", — отметил Челленджер.

Однако генеральный директор Amazon Энди Джасси всё же признал:

"ИИ сократит общую численность персонала компании по мере повышения эффективности".

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт или ИИ, (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами. Это область исследований в области компьютерных наук.

