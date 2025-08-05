Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Охотничий инстинкт и привязанность: зачем кошка делится трофеями
Уход за можжевельником: как предотвратить пожелтение хвои и сохранить растение
Автопроизводители начали устанавливать физические кнопки вместо сенсорных экранов
12 моделей стильных дождевиков: плащи DIEGO M, тренчи Only Me и другие
Зеркало у кровати: почему фен-шуй против его размещения в спальне
Bloomberg: Германия убедила ЕС поддержать газовые электростанции
Эксперты назвали упражнение, которое эффективно укрепит позвоночник
Как приготовить аджику из свежих овощей: рецепты с помидорами, перцем и чесноком
Как понять кошачий хвост — расшифровка сигналов поведения питомца

Тайна увольнений: как ИИ стал причиной более 10 000 потерь на рынке труда

Рынок труда в шоке: ИИ сокращает 10 000 рабочих мест в июле 2025
2:55
Наука

Искусственный интеллект всё активнее внедряется в экономику, и уже сейчас это отражается на рынке труда. По данным аутплейсмент-компании Challenger, Gray & Christmas, только в июле 2025 года из-за использования ИИ в США было сокращено более 10 000 рабочих мест. Это делает технологии одной из пяти главных причин увольнений в стране.

Помощь ИИ
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Помощь ИИ

Сокращения бьют по всем направлениям

Всего за июль американские работодатели ликвидировали более 806 000 позиций — рекордный показатель для летнего периода с 2020 года. Особенно пострадал частный сектор.

Больше всего увольнений наблюдается в IT-сфере: 89 000 рабочих мест сокращено — на 36% больше, чем в прошлом году. При этом более 27 000 из них напрямую связаны с автоматизацией процессов с помощью ИИ.

"Отрасль претерпевает изменения в связи с развитием искусственного интеллекта и сохраняющейся неопределённостью в отношении рабочих виз", — заявили в компании.

Меньше вакансий для молодёжи

Наибольшее давление ИИ оказывает на молодых специалистов. Согласно данным Handshake, за год число вакансий начального уровня сократилось на 15%. При этом упоминание ИИ в описаниях вакансий выросло на 400% за два года.

"Мы наблюдаем заморозку рынка труда. Компании покупают инструменты с ИИ, а затем говорят: "Больше не нанимаем. Просто стоп'", — отметил глава консалтинговой компании по HR, Джош Бершин.

Влияние ИИ — не единственный фактор

Среди других причин сокращений — изменения в госструктурах. Более 292 000 мест было ликвидировано в связи с мерами по "повышению эффективности", инициированными бывшим главой Департамента, ранее связанным с Илоном Маском.

"Сокращение федерального бюджета оказывает влияние не только на правительство, но и на некоммерческий сектор и здравоохранение", — подчеркнул старший вице-президент компании Challenger Эндрю Челленджер.

Пострадала и розничная торговля

В июле ритейлеры уволили более 80 000 человек — почти в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Причины — тарифное давление, инфляция и снижение потребительской активности.

Несмотря на всё это, не все эксперты считают, что ИИ полностью вытесняет людей.

"Есть профессии, которые ИИ может изменить уже сейчас, но HR-директора редко говорят о полном замещении людей", — отметил Челленджер.

Однако генеральный директор Amazon Энди Джасси всё же признал:

"ИИ сократит общую численность персонала компании по мере повышения эффективности".

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт или ИИ, (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами. Это область исследований в области компьютерных наук.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Спасённая собака Тор нашла дом после визита в роскошный отель на Ибице
Домашние животные
Спасённая собака Тор нашла дом после визита в роскошный отель на Ибице Аудио 
Учёные назвали келпинг новой формой поведения китообразных в дикой природе
Домашние животные
Учёные назвали келпинг новой формой поведения китообразных в дикой природе Аудио 
Вероника Степанова порекомендовала Диброву сделать ДНК-тест на отцовство
Шоу-бизнес
Вероника Степанова порекомендовала Диброву сделать ДНК-тест на отцовство
Популярное
Глубже, чем когда-либо: новый спутник увидел невидимую Землю — кадры, которые меняют всё

Новый спутник Biomass впервые показывает, что скрыто под лесами, льдами и пустынями — от углерода до древней истории Земли.

Новый спутник зафиксировал объемы лесной массы и структуру ледников
Ветеринары предупредили: клещи угрожают домашним кошкам круглый год
Невидимый захватчик уже в доме: кошки страдают, а хозяева не догадываются
10 лет в приюте, и вдруг Ибица: как собака устроила себе отпуск, который изменил её жизнь навсегда
Пустые тренировки: почему мышцы не растут даже с тренировками по 5 раз в неделю
ЗиЛ-4102: лимузин для элиты стал символом упущенных возможностей нашего времени Сергей Милешкин Ультиматум Трампа истекает: Уиткофф ищет компромисс в Москве Любовь Степушова Учёные из Новой Зеландии: у лидеров ядерных держав выявлены психические расстройства Игорь Буккер
Корм для кошек, которому доверяют ветеринары — в чём их главный секрет
Тренируйтесь, не отрываясь от экранов: 4 упражнения для плоского живота
Пунктир внутри сплошной — не сигнал, а приговор: как ошибка стала причиной лишения прав
Пунктир внутри сплошной — не сигнал, а приговор: как ошибка стала причиной лишения прав
Последние материалы
Охотничий инстинкт и привязанность: зачем кошка делится трофеями
Уход за можжевельником: как предотвратить пожелтение хвои и сохранить растение
Автопроизводители начали устанавливать физические кнопки вместо сенсорных экранов
12 моделей стильных дождевиков: плащи DIEGO M, тренчи Only Me и другие
Зеркало у кровати: почему фен-шуй против его размещения в спальне
Bloomberg: Германия убедила ЕС поддержать газовые электростанции
Эксперты назвали упражнение, которое эффективно укрепит позвоночник
Рынок труда в шоке: ИИ сокращает 10 000 рабочих мест в июле 2025
Как приготовить аджику из свежих овощей: рецепты с помидорами, перцем и чесноком
Как понять кошачий хвост — расшифровка сигналов поведения питомца
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.