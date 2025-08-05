Бабочки-стеклянницы: как феромоны и хромосомы меняют правила эволюции

У бабочек-стеклянниц почти прозрачные крылья и одинаковая окраска, но именно за этим визуальным сходством скрывается удивительный биологический парадокс. Недавнее масштабное генетическое исследование, опубликованное в PNAS, показало, что эти насекомые активно развивают новые виды, используя необычные механизмы — феромоны и хромосомные перестройки.
Визуально бабочки стеклянницы (Ithomiine), обитающие в Центральной и Южной Америке, практически неотличимы.
Это помогает им отпугивать хищников — большинство видов ядовиты, и одинаковая окраска служит предупреждением. Однако при спаривании полагаться на внешний вид нельзя: бабочки выбирают партнёров по запаху. Каждому виду свойственен уникальный феромонный "подпись".
Исследователи установили, что даже очень близкие виды производят разные феромоны. Это помогает им находить "своих" и не скрещиваться с представителями других видов, что особенно важно — из-за различий в хромосомах.
Одно из самых удивительных открытий: число хромосом у бабочек стеклянниц варьируется от 13 до 28, хотя у большинства других видов бабочек — 31. Эти перестройки нарушают совместимость при скрещивании, приводя к бесплодию потомства.
Поэтому феромоны становятся механизмом биологической изоляции и запускают формирование новых видов.
"Теперь, когда мы разобрались с видами бабочек-стеклянниц, мы можем искать у них особые отметины или различия, что позволит нам по-новому отслеживать их во время полевых работ", — рассказала доктор Кэролайн Баке из Университета Икиам (Эквадор).
Выяснилось, что шесть подвидов бабочек генетически отличаются друг от друга настолько сильно, что их следует считать отдельными видами.
Это удалось определить с помощью секвенирования ДНК, благодаря чему команда представила 10 эталонных геномов — и все они доступны для дальнейших исследований.
"Мы переживаем кризис вымирания видов, и понимание того, как эволюционируют новые виды, важно для их сохранения", — пояснила доктор Джоана Мейер из Института Сэнгера.
Результаты исследования помогут не только в изучении биоразнообразия, но и в прогнозировании эволюционных изменений, адаптации к климату и разработке решений в сфере экологии и сельского хозяйства.
Чешуекры́лые или ба́бочки (лат. Lepidóptera, от др.-греч. λεπίς, род. п. λεπίδος — чешуя и πτερόν — крыло), — отряд насекомых с полным превращением, наиболее характерная особенность представителей которого — наличие густого покрова хитиновых чешуек (уплощённых волосков) на передних и задних крыльях (при этом чешуйки расположены как на жилках, так и на крыловой пластинке между ними).
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