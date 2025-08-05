Доктор предупреждает: как ежедневные продукты с эритритом могут сказаться на вашем состоянии

Одна ложка и клетки под ударом: этот популярный подсластитель может навредить сосудам мозга

2:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Эритрит — один из самых популярных подсластителей с нулевой калорийностью. Его добавляют в "диетические" продукты, десерты, напитки и жевательные резинки. Но новое лабораторное исследование ставит под сомнение его полную безопасность.

Фото: commons.wikimedia.org by Дитмар Рабих, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ эритрит

Что обнаружили учёные

Исследовани, показало, что эритрит может повреждать эндотелиальные клетки — внутреннюю оболочку сосудов головного мозга.

Учёные из Университета Колорадо вырастили такие клетки в лаборатории и на 3 часа подвергли их воздействию дозы, эквивалентной 30 г эритрита (примерно как в порции мороженого без сахара).

Результаты настораживают: клетки начали вырабатывать больше свободных радикалов, а также снижалось количество оксида азота — вещества, расширяющего сосуды. Параллельно наблюдалось повышение уровня эндотелина-1, который, наоборот, сужает сосуды.

Более того, эти клетки хуже справлялись с выработкой t-PA — белка, ответственного за растворение тромбов. Нарушение его выработки может увеличить риск инсульта.

"Наши результаты дают дополнительное представление о том, как повышенный уровень эритрита может способствовать увеличению риска инсульта", — прокомментировал профессор Кристофер ДеСуза, ведущий автор исследования.

Однако он добавил, что эксперимент проводился в контролируемых условиях и не отражает типичных дозировок в реальной жизни. Нужно больше данных, чтобы понять, насколько опасен эритрит при длительном или регулярном употреблении.

Что говорят другие исследования

Эритрит — это сахарный спирт, который часто добавляют в продукты с низким содержанием сахара. Он почти такой же сладкий, как обычный сахар, но не влияет на уровень глюкозы в крови. Однако данные из других исследований также вызывают тревогу.

Так, исследование 2023 года, опубликованное в Nature Medicine, выявило связь между высоким уровнем эритрита в крови и повышенным риском образования тромбов, инсульта и инфаркта. В том же году ВОЗ выступила против длительного употребления искусственных подсластителей, сославшись на риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

"Хотя эритритол в целом считается безопасным, его чрезмерное или длительное употребление может быть опасным", — отметила нейробиолог Эми Райхельт из Университета Аделаиды.

Специалисты подчёркивают: окончательных выводов пока нет. Но если вы часто потребляете продукты с эритритом — стоит быть внимательнее.

Уточнения

Эритритол (2R,3S)-бутан-1,2,3,4-тетрол — пищевая добавка Е968 по Кодекс Алиментариус. В России, производителями и в розничной сети нередко реализуется под названием "дынный сахар", хотя в промышленных масштабах получается из дрожжей, а не из дынь.

