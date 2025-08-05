Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цены на вторичное жильё в Москве могут вырасти осенью на 5–7% — Сырцов
Сарик Андреасян снимет фильм по любимому советскому мультфильму
Осень — лучшее время для посадки деревьев: объясняют агрономы
Сладкие йогурты и обезжиренные творожки вредны утром — мнение специалистов
Психолог Потемкина назвала три главные ошибки при стремлении быстро похудеть
В Индии поймали сома-дьявола весом 170 кг на реке Брахмани
Рынок вторички лихорадит: рост цен неизбежен после снижения ставки ЦБ
Джаннелла: пляжный оазис между Римом и Флоренцией
Квас содержит до 2% спирта и может стать причиной опьянения у водителя

Доктор предупреждает: как ежедневные продукты с эритритом могут сказаться на вашем состоянии

Одна ложка и клетки под ударом: этот популярный подсластитель может навредить сосудам мозга
2:41
Наука

Эритрит — один из самых популярных подсластителей с нулевой калорийностью. Его добавляют в "диетические" продукты, десерты, напитки и жевательные резинки. Но новое лабораторное исследование ставит под сомнение его полную безопасность.

эритрит
Фото: commons.wikimedia.org by Дитмар Рабих, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
эритрит

Что обнаружили учёные

Исследовани, показало, что эритрит может повреждать эндотелиальные клетки — внутреннюю оболочку сосудов головного мозга.

Учёные из Университета Колорадо вырастили такие клетки в лаборатории и на 3 часа подвергли их воздействию дозы, эквивалентной 30 г эритрита (примерно как в порции мороженого без сахара).

Результаты настораживают: клетки начали вырабатывать больше свободных радикалов, а также снижалось количество оксида азота — вещества, расширяющего сосуды. Параллельно наблюдалось повышение уровня эндотелина-1, который, наоборот, сужает сосуды.

Более того, эти клетки хуже справлялись с выработкой t-PA — белка, ответственного за растворение тромбов. Нарушение его выработки может увеличить риск инсульта.

"Наши результаты дают дополнительное представление о том, как повышенный уровень эритрита может способствовать увеличению риска инсульта", — прокомментировал профессор Кристофер ДеСуза, ведущий автор исследования.

Однако он добавил, что эксперимент проводился в контролируемых условиях и не отражает типичных дозировок в реальной жизни. Нужно больше данных, чтобы понять, насколько опасен эритрит при длительном или регулярном употреблении.

Что говорят другие исследования

Эритрит — это сахарный спирт, который часто добавляют в продукты с низким содержанием сахара. Он почти такой же сладкий, как обычный сахар, но не влияет на уровень глюкозы в крови. Однако данные из других исследований также вызывают тревогу.

Так, исследование 2023 года, опубликованное в Nature Medicine, выявило связь между высоким уровнем эритрита в крови и повышенным риском образования тромбов, инсульта и инфаркта. В том же году ВОЗ выступила против длительного употребления искусственных подсластителей, сославшись на риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

"Хотя эритритол в целом считается безопасным, его чрезмерное или длительное употребление может быть опасным", — отметила нейробиолог Эми Райхельт из Университета Аделаиды.

Специалисты подчёркивают: окончательных выводов пока нет. Но если вы часто потребляете продукты с эритритом — стоит быть внимательнее.

Уточнения

Эритритол (2R,3S)-бутан-1,2,3,4-тетрол — пищевая добавка Е968 по Кодекс Алиментариус. В России, производителями и в розничной сети нередко реализуется под названием "дынный сахар", хотя в промышленных масштабах получается из дрожжей, а не из дынь.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Названы причины замедленного роста мышц и способы их устранения
Новости спорта
Названы причины замедленного роста мышц и способы их устранения Аудио 
Какой корм выбирают ветеринары для своих питомцев — мнение экспертов
Домашние животные
Какой корм выбирают ветеринары для своих питомцев — мнение экспертов Аудио 
Эксперт Попов назвал ключевой истребитель ВС РФ в зоне СВО
Военные новости
Эксперт Попов назвал ключевой истребитель ВС РФ в зоне СВО Аудио 
Популярное
Глубже, чем когда-либо: новый спутник увидел невидимую Землю — кадры, которые меняют всё

Новый спутник Biomass впервые показывает, что скрыто под лесами, льдами и пустынями — от углерода до древней истории Земли.

Новый спутник зафиксировал объемы лесной массы и структуру ледников
Ветеринары предупредили: клещи угрожают домашним кошкам круглый год
Невидимый захватчик уже в доме: кошки страдают, а хозяева не догадываются
10 лет в приюте, и вдруг Ибица: как собака устроила себе отпуск, который изменил её жизнь навсегда
Корм для кошек, которому доверяют ветеринары — в чём их главный секрет
ЗиЛ-4102: лимузин для элиты стал символом упущенных возможностей нашего времени Сергей Милешкин Ультиматум Трампа истекает: Уиткофф ищет компромисс в Москве Любовь Степушова Учёные из Новой Зеландии: у лидеров ядерных держав выявлены психические расстройства Игорь Буккер
Пустые тренировки: почему мышцы не растут даже с тренировками по 5 раз в неделю
Тренируйтесь, не отрываясь от экранов: 4 упражнения для плоского живота
Минус 1 кг в неделю, плюс энергия без долгих часов в спортзале: интервальные тренировки — самый мощный способ изменить тело
Минус 1 кг в неделю, плюс энергия без долгих часов в спортзале: интервальные тренировки — самый мощный способ изменить тело
Последние материалы
Цены на вторичное жильё в Москве могут вырасти осенью на 5–7% — Сырцов
Сарик Андреасян снимет фильм по любимому советскому мультфильму
Осень — лучшее время для посадки деревьев: объясняют агрономы
Сладкие йогурты и обезжиренные творожки вредны утром — мнение специалистов
Психолог Потемкина назвала три главные ошибки при стремлении быстро похудеть
В Индии поймали сома-дьявола весом 170 кг на реке Брахмани
Рынок вторички лихорадит: рост цен неизбежен после снижения ставки ЦБ
Одна ложка и клетки под ударом: этот популярный подсластитель может навредить сосудам мозга
Джаннелла: пляжный оазис между Римом и Флоренцией
Квас содержит до 2% спирта и может стать причиной опьянения у водителя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.