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Тихий убийца разума: как невыявленная проблема со слухом крадёт вашу память

Связь обнаружена: потеря слуха ведёт к деменции — что нужно знать
1:37
Наука

Одним из недостаточно изученных факторов риска деменции является невыявленная потеря слуха, которая часто возникает с возрастом. 

Пожилой мужчина с чашкой чая разговаривает по телефону
Фото: flickr.com by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пожилой мужчина с чашкой чая разговаривает по телефону

Хороший слух важен для работы языковых центров мозга, и если потеря слуха не диагностирована вовремя, это может привести к неправильной передаче информации и повысить риск потери памяти и деменции.

Рекомендуется проводить обследования на наличие заболеваний мозга, таких как снижение когнитивных функций и риск инсульта, минимум раз в год. Врач общей практики может измерять артериальное давление, частоту сердечных сокращений и уровень холестерина. Сердечно-сосудистые заболевания могут не проявляться явно, но высокое давление, называемое "тихим убийцей", может ухудшить питание мозга и привести к серьезным проблемам, таким как потеря памяти и деменция.

К счастью, изменения, вызванные сердечно-сосудистыми проблемами, можно остановить и даже обратить вспять. С традиционными факторами риска, такими как высокий уровень холестерина и курение, можно бороться с помощью правильной диеты и физических упражнений.

На примере Уганды и Ганы ученые отмечают, что контроль порций и рацион с меньшим количеством калорий важны для здоровья. В этих странах порции значительно меньше, чем в США, и принято есть небольшими порциями без перекусов. Здоровая диета, богатая фруктами и цельнозерновыми продуктами, может снизить риск заболеваний мозга, пишет nypost.

Уточнения

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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