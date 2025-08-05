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Земля крутится быстрее: ученые бьют тревогу — что это значит для планеты

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2:22
Наука

Во вторник, 5 августа, согласно прогнозам ученых, вращение Земли немного ускорится, что приведет к сокращению суток на 1,25-1,51 миллисекунды.

Земля
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Земля

Этот прогноз предоставлен Международной службой вращения Земли и Военно-морской обсерваторией США, как сообщает TimeandDate. Поскольку полный оборот Земли занимает 86 400 секунд, это изменение настолько мало, что в настоящее время не оказывает заметного влияния на повседневную жизнь, по данным CNET.

Как ни странно, этот день станет третьим самым коротким днем лета. По данным Международной службы вращения и систем отсчета, 9 и 22 июля также были днями с наименьшей продолжительностью.

Причиной ускорения вращения Земли эксперты называют влияние Луны, хотя и не уверены в этом наверняка. Леонид Зотиков из Московского государственного университета отмечает, что точная причина ускорения пока не определена. По его словам, большинство ученых считают, что дело в процессах внутри Земли, поскольку модели океана и атмосферы не объясняют это явление. Тенденция к сокращению продолжительности дня наблюдается с 2020 года.

В июле 2020 года сутки были на 1,47 миллисекунды короче, а в июне 2022 года — на 1,59 миллисекунды.

Несмотря на незаметность этих изменений, ученые предупреждают о возможных негативных последствиях в долгосрочной перспективе. Ускорение вращения Земли может привести к смещению океанических вод в сторону экватора, что, в свою очередь, может вызвать повышение уровня моря и затопление низменностей, как сообщает Daily Mail.

Если скорость вращения Земли продолжит расти, 24-часовой день может сократиться на два часа. По мнению астронома НАСА доктора Стена Оденвальда, сокращение дня до 22 часов может привести к сбоям внутренних часов человека и опасным погодным явлениям, таким как более быстрые и разрушительные ураганы.

Уточнения

Обсервато́рия (от лат. Observatio — наблюдение) — сооружение, используемое для наблюдения и слежения за различными объектами и явлениями на Земле и в космосе.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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