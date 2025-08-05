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Рим, майя, Китай: что общего у павших империй и нашей цивилизации — ответ учёного

Учёный выявил 3 главные причины гибели империй — и они актуальны сегодня
1:28
Наука

Кембриджский исследователь, доктор Люк Кемп обнаружил тревожные тенденции, указывающие на сходство между причинами гибели древних цивилизаций и современными проблемами (неравенство, экологический ущерб и неэффективное управление).

Колизей
Фото: commons.wikimedia.org by Abhyudaya Apoorva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Колизей

В интервью Guardian он отметил, что предсказать точную дату "конца света" невозможно, но изучение истории цивилизаций за последние 5000 лет позволяет выявить траектории, ведущие к самоуничтожению.

В своей новой книге "Проклятие Голиафа" Кемп анализирует взлет и падение древних империй, таких как Китай, Рим и цивилизация майя. Он подчеркивает, что, в отличие от прошлых региональных коллапсов, следующий может стать глобальным и катастрофическим.

Исследование Кемпа выявило общие черты у всех павших империй, включая доминирование элит, подпитываемое неравенством и поддерживаемое насилием. Он называет такие общества "Голиафами" — огромными и уязвимыми структурами власти, основанными на монополизации ресурсов и ограничении свободы населения.

По мнению Кемпа, история — это, по сути, история организованной преступности, где одна группа захватывает контроль над ресурсами, применяя насилие на определенной территории. Анализ более 400 империй выявил закономерности, которые, по его словам, актуальны и сегодня.

Уточнения

Колла́пс (от лат. collapsus «упавший») — процесс разрушения какой-либо структуры под влиянием системного кризиса.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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