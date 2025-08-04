Эта древняя печать оживляет библейскую историю: что на ней написано и почему это важно

Иерусалим: археологи нашли печать, связанную с библейским предупреждением

1:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологи в Иерусалиме обнаружили глиняную печать возрастом 2600 лет, которая может иметь связь с библейским предупреждением о надвигающейся гибели.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Развалины

Этот артефакт, известный как булла, датируется периодом Первого Храма и содержит древнюю еврейскую надпись: "Принадлежит Йедайе, сыну Асаягу".

Удивительно, что на печати сохранился отпечаток пальца, предположительно, оставленный древним чиновником. Исследователи полагают, что имя на печати может быть связано с царем Иудеи Иосией, который начал религиозные реформы после обнаружения священного свитка с суровыми проклятиями за непослушание.

Когда свиток был зачитан, Иосия был потрясен и послал группу доверенных лиц, включая Асаягу, чтобы очистить Иерусалим от языческих обрядов. Недавно найденная печать с именем его сына, Йедайи, подтверждает, что в этот критический период действительно действовал царский чиновник.

Это открытие не только подтверждает существование упомянутых в Библии личностей, но и подчеркивает историческую важность обнаружения свитка, которое стало поворотным моментом в религиозной истории Иудеи. Печать была использована для закрепления контейнера, а ее стиль письма указывает на период между концом VII и началом VI века до н. э., когда царь Иосия проводил ремонт Храма.

Проект исследует, как священный свиток, обнаруженный во время реставрационных работ, содержал предупреждения о грехах народа и угрозе божественного наказания, пишет Daily Mail.

Уточнения

Бу́лла (от лат. bulla — «печать», букв. «пузырь») — основной средневековый папский документ с моливдовулом — печатью из свинца (при особых случаях — хрисовулом — из золота), после XV века издавался реже.



