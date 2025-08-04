Не спешите удалять: Радар.НФ от Народного фронта теперь работает без интернета — 1,5 млн уже оценили

Народный фронт: Радар.НФ как инструмент гражданской обороны, скачали 1,5 млн россиян

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Свыше полутора миллионов пользователей загрузили мобильное приложение "Радар.НФ", созданное организацией Народный фронт для оперативного оповещения о замеченных беспилотниках или диверсионных группах.

Фото: freepik.com Мужчина с газетой

Эту информацию предоставили в пресс-службе ОНФ агентству ТАСС.

Приложение было запущено в августе 2023 года. Согласно заявлению Народного фронта, более 1,5 млн граждан России установили "Радар.НФ" на свои мобильные устройства, чтобы оперативно сообщать о замеченных БПЛА и диверсионных формированиях.

По данным организации, наибольшей популярностью приложение пользуется у жителей Москвы и Московской области (более 446 тысяч установок), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (более 106 тысяч скачиваний), а также Краснодарского края (более 70 тысяч).

Недавно "Радар.НФ" было обновлено, что позволило отправлять уведомления в соответствующие инстанции даже при отсутствии подключения к интернету. Это стало возможным благодаря отправке SMS-сообщений. Обновленная версия доступна для скачивания в RuStore, на официальном сайте, а также в магазине приложений Huawei AppGallery. Кроме того, в приложении теперь доступен офлайн-режим для просмотра информации о гражданской обороне.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — летательный аппарат без экипажа на его борту, который предназначен для управляемых или неуправляемых полетов.

