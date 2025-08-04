Москва вздохнёт свободно: когда ждать прекращения дождей и какой будет температура

Когда закончатся дожди в Москве? Прогноз погоды на неделю

Глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что дожди в Москве и области прекратятся после полудня во вторник, 5 августа.

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Температура воздуха будет умеренной, около 20 градусов. В среду и четверг она поднимется до +25 градусов. Однако к концу недели, в пятницу, ожидается новая волна дождей, хотя и не такая интенсивная. Температура останется в пределах +21…+23 градусов, что соответствует среднестатистическим значениям для августа, передает "Радио 1".

По прогнозу, текущая неделя в Москве будет относительно комфортной, но с частыми осадками. В низинных районах Подмосковья могут возникнуть подтопления из-за перегрузки дренажной системы.

Синоптик рекомендует внимательно следить за оповещениями от МЧС, отказаться от использования личного автотранспорта и воспользоваться услугами метрополитена.

Уточнения

Сино́птика — раздел метеорологии, наука, изучающая физические процессы в атмосфере Земли, определяющие будущее состояние погоды.



