Диета на фастфуде: ученые раскрыли неожиданный секрет похудения

Ультраобработанная еда и похудение: ученые рассказали о неожиданном результате
2:54
Наука

Диета, основанная на ультраобработанных продуктах, давно считается врагом здорового питания. Такие продукты часто ассоциируются с ожирением, диабетом, проблемами с сердечно-сосудистой системой и высокой степенью пищевой зависимости.

Вредная еда
Фото: unsplash.com by Dan Gold, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вредная еда

Однако новое исследование, проведённое учёными из Университетского колледжа Лондона, показывает, что при соблюдении определённых условий похудение возможно даже при питании "ультрапродуктами" — хотя и с меньшей эффективностью.

В эксперименте приняли участие 55 добровольцев с избыточным весом или ожирением. Их разделили на две группы. Первая питалась ультраобработанными продуктами, содержащими добавки, усилители вкуса и компоненты, редко встречающиеся в домашней кулинарии. Вторая группа получала минимально обработанные продукты, такие как овощи, цельные злаки, орехи и мясо без сложной переработки. Обе диеты были одинаковы по калорийности — около 4000 калорий в день — и сбалансированы по макроэлементам: жиры, углеводы, белки, соль и сахар.

Результаты оказались интересными. Обе группы худели, но на разную величину: участники на минимально обработанной диете потеряли в среднем 2% массы тела, тогда как в группе ультраобработанной еды снижение составило примерно 1%. При этом у первой группы наблюдалось снижение общего жира в организме и липидов в крови, в то время как во второй группе уровень "плохого" холестерина (липопротеидов низкой плотности) также снизился, но в меньшей степени.

Учёные подчёркивают: несмотря на то, что ультраобработанные продукты ассоциируются с вредом, при правильной организации рациона они не обязательно ведут к увеличению веса. Тем не менее, ключевым фактором остаётся калорийность и общее качество рациона.

Один из авторов исследования Киаран Форд указывает, что в действительности группа с ультраобработанной пищей могла потреблять больше калорий за счёт повышенной плотности и привлекательности таких продуктов, что и объясняет разницу в результатах.

Важно отметить, что исследование проводилось среди людей с уже существующим лишним весом, поэтому данные не стоит переносить напрямую на всю популяцию. Тем не менее, это важный вклад в понимание того, что не только степень обработки пищи, но и её контекст и количество имеют значение.

Таким образом, если вы питаетесь преимущественно обработанной пищей, это ещё не приговор. Но для более выраженного и устойчивого эффекта — как по снижению массы тела, так и по улучшению здоровья — целесообразно отдавать предпочтение цельным и минимально обработанным продуктам.

Уточнения

Бы́строе пита́ние блю́до бы́строго пита́ния, пищево́й проду́кт бы́строго приготовления, фастфу́д (англ. fast «быстрый» и food «пища») — питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
