Он выглядел устрашающе, но питался мягким мясом: неожиданные повадки древнего хищника

Учёные Бристоля раскрыли тактики охоты тероподов по строению черепа

2:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Палеонтологи из Бристольского университета провели масштабное исследование, проливающее свет на различия в охотничьих тактиках хищных динозавров. Анализируя строение черепов 18 различных видов тероподов, они пришли к выводу, что у каждого вида была уникальная стратегия питания, отражённая в анатомии головы и челюстей.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Глаз динозавра

Кто такие тероподы

Тероподы — это группа динозавров, включающая таких известных гигантов, как тираннозавр, гиганотозавр и спинозавр. Эти хищники передвигались на двух ногах, обладали мощными челюстями и острыми зубами, но всё же имели разные подходы к добыче пищи. Используя 3D-сканирование и моделирование напряжений в черепах, учёные воссоздали, как именно каждый динозавр кусал, держал и разрывал свою добычу.

Индивидуальные анатомические особенности

Один из соавторов исследования из Университета штата Оклахома, как пишет New Scientist, подчёркивает: поведение тероподов нельзя обобщать. Например, гиганотозавр обладал тонкими, зазубренными зубами, способными откусывать большие куски плоти, но не справлялся с костями. Его рацион состоял преимущественно из мягкой ткани крупных животных. В то же время спинозавр, приспособленный к жизни у воды, демонстрировал черты, характерные для рыбоядных — длинные челюсти и зубы, идеальные для ловли крупной рыбы, а не для схватки с другими динозаврами.

Тираннозавр: мастер дробления

Контраст с ними составляет тираннозавр рекс, чья массивная голова и короткий, но мощный череп демонстрируют совсем другую стратегию. Его укус был не только сильнее — он был смертельно эффективным при дроблении костей. Учёные утверждают, что череп T. rex был своеобразным "молотом", приспособленным к раздавливанию и перемалыванию даже самых прочных частей туши.

Экологическая специализация и конкуренция

Такое разнообразие в анатомии и тактике объясняет, почему стратегии питания хищных динозавров были столь разнообразны и специализированы. Это не только подтверждает сложность экосистем мезозойской эры, но и указывает на высокую степень конкуренции, которая, вероятно, и сформировала такие уникальные черты у каждого вида.

Череп как ключ к поведению

Таким образом, исследование подтверждает: форма черепа — это не просто эволюционная деталь, а ключ к пониманию поведения и экологии древнейших хищников планеты. Результаты напоминают нам, что у каждого динозавра была своя роль в доисторической пищевой цепочке, и череп — это один из главных путеводителей к её разгадке.

Уточнения

Гиганотозавр (лат. Giganotosaurus, от др.-греч. γίγας — гигантский, νότος — юг, σαῦρος — ящер, буквально — гигантский южный ящер) — крупный плотоядный динозавр позднемеловой эпохи из семейства кархародонтозаврид надсемейства аллозавроид.



Спиноза́вр (лат. Spinosaurus, буквально: шипастый ящер) — род тероподных динозавров из семейства спинозаврид (Spinosauridae), обитавших на территории современной Северной Африки в меловом периоде (112—93,5 млн лет назад).

