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Скелеты начали переписывать историю — женщины прошлого оказались могущественнее мужчин

Анализ ДНК показал, что вождь викингов с мечами был женщиной
3:05
Наука

История, которую мы знаем, долгое время молчала о женщинах. Однако последние археологические открытия и достижения в области анализа ДНК коренным образом меняют наши представления о гендерных ролях в доисторических обществах. Новые исследования доказывают: древние женщины не были лишь хранительницами очага — они управляли, сражались, лечили и принимали ключевые решения в своих сообществах.

Три женщины (Дамы в синем), восстановленные Жильероном
Фото: Own work by ArchaiOptix, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Три женщины (Дамы в синем), восстановленные Жильероном

Одним из самых ярких примеров переосмысления исторических ролей стал случай с так называемым "Человеком из слоновой кости". В 2008 году в Испании были найдены 5000-летние останки человека, похороненного с роскошным погребальным инвентарём — изделиями из слоновой кости, керамикой, ритуальными предметами. Археологи сразу определили: перед ними — представитель элиты, вероятно, мужчина, обладавший властью и авторитетом.

Однако всё изменилось в 2021 году. Анализ белков зубной эмали — новая методика, позволяющая точно определить биологический пол останков — показал: этот влиятельный человек был женщиной. Скелет стали называть "Леди из слоновой кости". Этот случай стал не просто сенсацией, а символом всей волны переоценки исторических предрассудков, в которых власть и влияние по умолчанию приписывались мужчинам.

Наука не остановилась на этом. Анализы биоматериала и погребальных контекстов по всему миру показали, что женщины-воительницы были не мифом, а частью реальности. В Швеции выяснилось, что скелет воина-викинга с мечами и военными принадлежностями, считавшийся мужчиной, принадлежал женщине. В Америке найдены останки женщин, охотившихся на бизонов, а в поселениях эпохи неолита прослеживаются следы женского контроля над землёй и ресурсами.

Эти открытия не просто дополняют картину прошлого — они её меняют. Они доказывают, что женщины были неотъемлемой частью власти и духовной жизни, играли важную роль в охоте, ритуалах, управлении общинами. Погребения с предметами власти и магии, следы травм, вызванных боями, и наличие женских захоронений в элитных некрополях свидетельствуют о высоком статусе женщин в древнем обществе.

Эти открытия разрушают устаревшие представления о "естественном порядке" гендерных ролей. Исторический нарратив, построенный мужчинами, скрывал силу и значимость женщин прошлого. Сегодня археология восстанавливает этот баланс.

Как отмечают современные учёные, каждый новый анализ — это не просто работа с костями. Это возвращение забытых имён, судеб и ролей, которые веками были стёрты из летописей. Женщины прошлого были могущественными — и, наконец, история начала это признавать.

Уточнения

Ге́ндер (англ. gender, от лат. genus «род») — спектр характеристик, относящихся к маскулинности и фемининности.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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