Солнечный парус или ядерный прорыв: какая технология прорвётся к краю Солнечной системы

Седна — один из самых загадочных объектов за пределами орбиты Плутона. Это транснептуновое тело с необычайно вытянутой орбитой, удалённой от Солнца на расстояние до 937 астрономических единиц.
Астрономы подозревают, что Седна может быть первым известным представителем внутреннего облака Оорта — древней "скорлупы" из льда, сформировавшейся более 4,5 миллиарда лет назад.
Один оборот вокруг Солнца занимает у Седны более 11 000 лет. В ближайшей точке она окажется только к 2075 году.
Основная сложность — расстояние. Современные технологии, включая ионные двигатели, обеспечивают возможность долететь до Седны, но путь займёт десятилетия. Это делает полноценное изучение объекта крайне затруднительным.
Международная команда инженеров предложила два концептуальных решения, которые теоретически позволяют достичь Седны за 7-10 лет.
Минус: технология ещё не реализована на практике.
Минус: зонд не сможет затормозить и провести орбитальное исследование.
Полет на парусе займёт всего 7 лет, но ограничится пролётом.
Fusion-двигатель доставит аппарат за 10 лет и позволит детально изучить объект с орбиты.
Сейчас оба подхода — концепции. У термоядерного двигателя — проблемы с управлением реакцией. Солнечный парус кажется ближе к реализации, но требует новых материалов и ювелирных расчётов траектории.
В случае положительного решения запуск может состояться в "окно", когда Седна приблизится к Солнцу. Это может стать переломным моментом в изучении далёких рубежей Солнечной системы.
Орби́та (от лат. orbita "колея, дорога, путь"; арх. "кругови́на") — траектория движения материальной точки в заданной системе пространственных координат для заданной конфигурации поля сил, которые на точку действуют.
Новый спутник Biomass впервые показывает, что скрыто под лесами, льдами и пустынями — от углерода до древней истории Земли.