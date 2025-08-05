Солнечный парус или ядерный прорыв: какая технология прорвётся к краю Солнечной системы

Учёные рассматривают планету Седну как возможный объект внутреннего облака Оорта

2:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Седна — один из самых загадочных объектов за пределами орбиты Плутона. Это транснептуновое тело с необычайно вытянутой орбитой, удалённой от Солнца на расстояние до 937 астрономических единиц.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Седна

Астрономы подозревают, что Седна может быть первым известным представителем внутреннего облака Оорта — древней "скорлупы" из льда, сформировавшейся более 4,5 миллиарда лет назад.

Один оборот вокруг Солнца занимает у Седны более 11 000 лет. В ближайшей точке она окажется только к 2075 году.

Почему к ней никто ещё не летал

Основная сложность — расстояние. Современные технологии, включая ионные двигатели, обеспечивают возможность долететь до Седны, но путь займёт десятилетия. Это делает полноценное изучение объекта крайне затруднительным.

Два новых пути: революционные предложения инженеров

Международная команда инженеров предложила два концептуальных решения, которые теоретически позволяют достичь Седны за 7-10 лет.

Вариант 1: Direct Fusion Drive

Термоядерный двигатель, вырабатывающий тягу и электричество.

Мощность — 1,6 мегаватта.

Позволяет выйти на орбиту Седны.

Минус: технология ещё не реализована на практике.

Вариант 2: солнечный парус с термодесорбцией

Тяга создаётся за счёт испарения молекул с поверхности под действием тепла.

Ускорение — постоянное.

Не требует топлива, возможен гравитационный манёвр у Юпитера.

Минус: зонд не сможет затормозить и провести орбитальное исследование.

Что выбрать: скорость или глубину

Полет на парусе займёт всего 7 лет, но ограничится пролётом.

Fusion-двигатель доставит аппарат за 10 лет и позволит детально изучить объект с орбиты.

Перспективы

Сейчас оба подхода — концепции. У термоядерного двигателя — проблемы с управлением реакцией. Солнечный парус кажется ближе к реализации, но требует новых материалов и ювелирных расчётов траектории.

В случае положительного решения запуск может состояться в "окно", когда Седна приблизится к Солнцу. Это может стать переломным моментом в изучении далёких рубежей Солнечной системы.

Уточнения

Орби́та (от лат. orbita "колея, дорога, путь"; арх. "кругови́на") — траектория движения материальной точки в заданной системе пространственных координат для заданной конфигурации поля сил, которые на точку действуют.

