Кислородная революция перекроила эволюцию — выживали лишь те, кто научился воровать железо

Кислород — не единственный герой, позволивший жизни на Земле развиться в её сложных формах. Исследователи из Оксфорда и Лотарингии утверждают: ключевую роль в этом сыграл… железо.
Железо — не просто металл, а основа для белков, ферментов и фундаментальных биологических процессов. Но важно не только его наличие, а его баланс.
Если его слишком мало — жизнь не может возникнуть. Слишком много — как на Марсе — и жидкая вода не задержится на поверхности.
Молодая Земля была идеальной: железа — в меру, оно растворялось в воде, а вода оставалась в жидком виде. Это создало комфортную среду для первых микробов.
Но всё изменилось 2,45 миллиарда лет назад.
В результате появления в атмосфере свободного кислорода начался процесс окисления. Атмосфера сменила восстановительный характер на окислительный, и железо стало выпадать в осадок, теряя растворимость.
Оно больше не было доступно для организмов, и жизнь столкнулась с вызовом: как теперь получать этот жизненно важный элемент?
Цитата из исследования:
"Это могло стать одной из причин, по которой развилась многоклеточная жизнь — чтобы более эффективно поглощать железо", — объясняют авторы из университетов Оксфорда и Лотарингии.
Исследователи считают: потребность в железе как катализаторе эволюции могла быть уникальным событием. А значит, сложная жизнь на других планетах может быть редким явлением.
Однако теперь у нас есть новая подсказка для поиска внеземной жизни: если планета обладает жидкой водой и правильным уровнем железа — шансы на существование жизни там выше.
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