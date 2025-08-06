Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Появились подробности о поддержке Шамана на Интервидении: кто будет рядом с артистом?
SHOT: вентиляция в ванной накапливает бактерии и вызывает респираторные заболевания
EXPRO: газовые хранилища Украины почти пусты
Не дайте отдыху обернуться трагедией: соблюдайте правила безопасности на воде
Миллионы россиян всё ещё живут со странностями советского времени в современных квартирах
Как сухое растирание помогает работе иммунной системы — объясняют специалисты
Листья желтеют неравномерно из-за проблем с почвой и корнями — пояснили эксперты
Соседов заявил, что взлететь на вершину популярности Кадышевой помогла её болезнь
Ветеринар Шеляков: рвота у кошек указывает на воспаление, паразитов или опухоль

Неолитический кошмар: лица двух сестёр, замученных 6000 лет назад, восстали из пепла истории

Трагедия неолита: восстановлены лица сестёр, живших 6000 лет назад в шахтёрском поселении
2:51
Наука

В самом сердце неолитического шахтёрского поселения 6000 лет назад жили две сёстры. Благодаря усилиям учёных, их образы вновь обрели черты и эмоции — через 3D-реконструкцию, основанную на данных ДНК, судебной антропологии и археологических находок. Захоронение было обнаружено в Чехии на месте древней шахты, где в эпоху неолита добывали ценную сланцевую породу для производства каменных топоров.

Раскопки
Фото: Openverse by Arkhipova Marina, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Раскопки

Сёстры были найдены в шахтной могиле, что может указывать на их связь с тяжёлым физическим трудом, говорится в издании Archaeological and Anthropological Sciences. Судебно-медицинская экспертиза останков показала следы хронического перенапряжения: сильный износ позвонков, следы артрита, а также застарелые переломы. Всё это указывает на жестокие условия труда, которые распространялись не только на мужчин, но и на женщин и, возможно, детей. Палеогенетики смогли извлечь хорошо сохранившуюся ДНК, что позволило узнать даже фенотипические особенности: младшая сестра имела тёмные волосы и глаза, старшая — голубые глаза и светлые волосы.

Реконструкция лиц выполнялась с помощью гипса, силикона, протезов глаз и натуральных волос, а одежда была воссоздана по образцам текстиля неолитической эпохи. Такие детали не только воссоздают визуальный облик, но и возвращают личность, эмоции и жизненную историю людям, забытым во времени. Это не просто кости — это чья-то жизнь, полная боли, борьбы и, возможно, духовных ритуалов.

Одна из самых интригующих находок — захоронение пожилой женщины с младенцем в объятиях и собакой рядом. Учёные предполагают, что это мог быть ритуал, жертвоприношение или подношение духам земли, — практика, характерная для неолитических культур, в которых природа и духовный мир были неотделимы от повседневной жизни.

На фоне историй о высокоразвитых неолитических культурах, это открытие добавляет важный — и мрачный — акцент: неравенство и эксплуатация существовали уже тысячи лет назад. Распределение труда по полу и возрасту, признаки социальной иерархии, и даже практики погребения говорят о сложной социальной структуре. Но именно благодаря современной науке — от криминалистики до генетики — мы сегодня можем заглянуть в прошлое не просто как наблюдатели, а как свидетели чужой жизни.

Эта реконструкция — не просто визуализация. Это напоминание, что каждый археологический артефакт когда-то принадлежал живому человеку со своей болью, мечтами и судьбой.

Уточнения

Неоли́т (греч. νέος — «новый» + λίθος — «камень») или новый каменный век — период человеческой истории, выделенный Джоном Леббоком в XIX веке как оппозиция палеолиту внутри каменного века. Характерные черты неолита — каменные шлифованные и просверленные орудия.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Холодный старт двигателя ускоряет износ
Авто
Холодный старт двигателя ускоряет износ Аудио 
Китайские автомобили с пробегом, от которых лучше отказаться: HAVAL F7 и другие
Авто
Китайские автомобили с пробегом, от которых лучше отказаться: HAVAL F7 и другие Аудио 
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами
Домашние животные
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами Аудио 
Популярное
325 миллионов лет спустя: в крупнейшей пещере мира найдены останки доисторических морских чудовищ

В Мамонтовой пещере обнаружены окаменелости двух древних акул, возраст которых составляет 325 миллионов лет, открывающие новые горизонты в изучении экосистем.

В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами
Акулы пытались напасть и были парализованы: природа нашла способ поставить акулу на место
Леопон: уникальный гибрид, который не смог выжить в мире животных — кто и зачем создавал этих зверей
Универсальный, прочный, гибкий: один материал для упаковки, одежды и даже для электроники
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов
Шокирующее заявление психолога о Диброве: зачем ему тест на отцовство?
Реликт древности в 21 веке: как амфибия с свиноподобным носом скрывается от мира под землей
Реликт древности в 21 веке: как амфибия с свиноподобным носом скрывается от мира под землей
Последние материалы
Трагедия неолита: восстановлены лица сестёр, живших 6000 лет назад в шахтёрском поселении
EXPRO: газовые хранилища Украины почти пусты
Не дайте отдыху обернуться трагедией: соблюдайте правила безопасности на воде
Миллионы россиян всё ещё живут со странностями советского времени в современных квартирах
Как сухое растирание помогает работе иммунной системы — объясняют специалисты
Листья желтеют неравномерно из-за проблем с почвой и корнями — пояснили эксперты
Соседов заявил, что взлететь на вершину популярности Кадышевой помогла её болезнь
Ветеринар Шеляков: рвота у кошек указывает на воспаление, паразитов или опухоль
Механики рассказали, что нужно менять на авто, чтобы оно ездило долго
Повара: яблоко в фарше делает котлеты особенно нежными
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.