Молекулы из воздуха и тока: бактерии открыли альтернативу химическим заводам

Можно ли вырабатывать полезные органические вещества с помощью электричества? Оказывается, да — и делают это вовсе не сложные установки, а крошечные бактерии.
Микробный электросинтез (МЭС) — это технология, при которой электричество подается в раствор с бактериями, а те, в ответ на воздействие тока, начинают "питаться" углекислым газом и превращать его в органику: спирты, кислоты и теперь — даже аминокислоты.
Эта "зелёная" технология была известна уже более десяти лет, но точный биологический механизм оставался загадкой. Ученые не понимали, как именно бактерии захватывают электроны — напрямую или опосредованно. А без этой информации продвинуть МЭС в коммерческую сферу было сложно.
Исследователи из Германии впервые смогли доказать, как именно электроны попадают внутрь бактерий во время МЭС. Они сконструировали биореакторы, в которых можно было точно отслеживать химические процессы, включая побочный электролиз воды.
Именно водород, выделяющийся при этом, оказался ключевым игроком. Чем больше его оказывалось в растворе, тем интенсивнее работали бактерии Clostridium ljungdahlii. А при его нехватке производство органики резко падало.
"Мы доказали, что водород — основной посредник между электричеством и синтезом веществ в бактериальной клетке", — заявляют авторы исследования.
Ученые не только увеличили выход ацетата — основного продукта МЭС, но и впервые получили глицин и этаноламин. Эти аминокислоты раньше не удавалось синтезировать в этом процессе. При этом они значительно ценнее спиртов и кислот, которые обычно получали в подобных установках.
Глицин и этаноламин — важные компоненты в производстве пластмасс, лекарств и удобрений. Возможность получать их из углекислого газа и воды, без участия нефти и газа, делает технологию МЭС потенциально революционной. Теперь, когда раскрыт ключевой механизм работы бактерий, она становится ближе к промышленной реализации.
Си́нтез (др.-греч. σύνθεσις "соединение, складывание, связывание"; от συν-"совместное действие, соучастие" + θέσις "расстановка, размещение, распределение, <место>положение") — процесс соединения или объединения ранее разрозненных вещей или понятий в целое или набор.
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