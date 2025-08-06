Пандемия оставила след: как COVID повлиял на мозг здоровых людей – сенсационное открытие

Пандемия COVID ускорила старение мозга: новое исследование выявило группы риска

3:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Несмотря на то, что вы могли ни разу не заразиться коронавирусом, последствия пандемии COVID-19, как оказалось, всё равно оставили глубокий след — особенно в вашем мозге. Крупное британское исследование продемонстрировало: даже у здоровых людей, избежавших заболевания, произошли изменения в мозговой активности, схожие с преждевременным старением.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пожилая больная в маске

Учёные провели сканирование мозга почти 1000 взрослых людей, воспользовавшись передовыми технологиями визуализации и алгоритмами машинного обучения для оценки так называемого "возраста мозга". Результаты оказались тревожными: у многих участников, не болевших COVID-19, биологический возраст мозга увеличился, причём особенно резко у мужчин, пожилых людей и представителей социально уязвимых групп.

Что же стало причиной таких изменений, если не сам вирус? Ответ кроется в образе жизни в период пандемии. Длительная изоляция, социальная отчуждённость, эмоциональное напряжение и общая неопределённость стали серьёзным испытанием для психики. Эти факторы, как выяснилось, оказывают прямое воздействие на структуру и функциональность мозга, снижая когнитивную гибкость и скорость обработки информации.

Кроме того, у участников, которые всё же перенесли COVID-19, исследователи отметили заметное ухудшение нейропсихологических показателей — таких как способность быстро переключаться между задачами, удерживать внимание и решать логические задачи. Это говорит о комплексном влиянии как самой инфекции, так и сопутствующего стресса на мозг.

Несмотря на настораживающие выводы, исследователи выразили сдержанный оптимизм. Некоторые наблюдаемые изменения могут быть обратимыми — особенно при вовлечении в умственную активность, физические упражнения и поддержании социального контакта. То есть, несмотря на "ускоренное старение", восстановление всё ещё возможно.

Также исследование, появившееся на страницах Nature Communications, подчёркивает важный посыл: здоровье мозга — это не только отсутствие болезней, но и качество окружающей среды и психологической атмосферы, в которой живёт человек. В этом смысле пандемия стала мощным стрессовым фактором, особенно для тех, кто и до неё находился в трудной социальной или психологической ситуации.

Таким образом, последствия пандемии оказываются гораздо глубже, чем может показаться. Они затрагивают не только здоровье лёгких, но и само ядро человеческой личности — мозг, его способности, когнитивные ресурсы и эмоциональное состояние. На фоне выздоровления от вируса важно не забывать и о "восстановлении разума", уделяя внимание психическому благополучию, ментальной стимуляции и устойчивым социальным связям.

Уточнения

COVID-19 (аббр. от англ. COronaVIrus Disease 2019 — коронави́русная инфе́кция 2019 года, рус. кови́д), ранее коронавирусная инфекция 2019-nCoV — потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV).

