Окаменелости в море Амундсена раскрыли прошлое, которое не укладывается в привычную картину

Учёные обнаружили в Антарктиде тропические растения возрастом 90 миллионов лет

2:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Что если вам скажут, что под толщей антарктического льда однажды шумел тропический лес? И это — не фантастика. Учёные подняли со дна моря Амундсена в Антарктиде осадочные породы, возраст которых — около 90 миллионов лет. Среди них — окаменевшие семена, пыльца и корни растений, типичных для тропиков. Да, всё это находилось вблизи Южного полюса.

Фото: Generated by AI (DALL\u00b7E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Тропическая Антарктида

Как выглядела Антарктида в меловой период

Меловой период — одна из самых тёплых эпох в истории планеты. Атмосфера Земли тогда содержала углекислого газа в 3-4 раза больше, чем сегодня. Антарктида в ту эпоху располагалась примерно в 900 км от Южного полюса и, по данным учёных, была покрыта густым влажным лесом, насыщенным жизнью.

"Мы нашли пыльцу и семена 62 видов растений, а также фрагменты корневых систем", — сообщил Йоханн Клаге, участник экспедиции PS104.

Исследования на глубине 80 метров

Судно RV Polarstern, с помощью подводной буровой установки MARUM MeBo70, добыло образцы осадочных пород с глубины до 80 метров ниже морского дна на широте 73,5° южной широты. Именно на глубине около 30 метров были найдены отложения мелового периода — свидетельства существования зелёной Антарктиды.

Тогда этот участок суши находился на широте около 82° и выступал над уровнем моря — часть ныне исчезнувшего континента Зеландия.

Климатические парадоксы древнего юга

Учёные попытались воссоздать климат тех времён. Модель показала: среднегодовая температура в том регионе составляла примерно 13 °C. Для места, где полярная ночь длится по четыре месяца, — результат почти невозможный.

Чтобы поддерживать такие условия, уровень CO₂ в атмосфере должен был быть от 1120 до 1680 ppm (против нынешних 415 ppm). Это открытие даёт ключ к пониманию климатических сценариев будущего — и уроки для всего человечества.

Уточнения

Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды.

