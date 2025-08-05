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Сотни метров мимо цели: алгоритм уничтожил главную слабость спутниковых радаров

Физик из России повысил точность радиоснимков Земли в 24 раза без участия человека
2:06
Наука

Можно ли улучшить точность радиоснимков Земли без участия человека? Оказалось — да. Причём в разы. Молодой российский физик Богдан Савченко нашёл способ автоматизировать процесс, который раньше требовал внимания специалистов и ручного подбора опорных точек на изображениях.

Сравнение спутниковых снимков: оптический и радиолокационный
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сравнение спутниковых снимков: оптический и радиолокационный

В чём была проблема

Современные радары с синтезированной апертурой (SAR) способны получать детальные снимки поверхности планеты в любую погоду и даже в темноте. Это особенно важно для дистанционного зондирования Земли — от картографии до наблюдения за природными катастрофами.

Однако есть нюанс: чтобы получить точную геопривязку, нужно знать точное положение спутника в момент съёмки. Ошибки в метаданных приводят к искажению координат, и специалистам приходилось вручную сверять радиолокационные снимки с оптическими.

Что придумал Савченко

Он разработал алгоритм, который сам находит соответствия между оптическими изображениями и радиолокационными, учитывая разницу в их проекциях. Это позволяет автоматически корректировать и уточнять координаты объектов. Алгоритм не просто механически сравнивает точки, а анализирует, как геометрические искажения влияют на положение ориентиров.

"С помощью предлагаемого подхода можно будет значительно снизить нагрузку на операторов и осуществлять автоматическую обработку радиолокационных изображений с целью улучшения их качества", — объяснил Савченко.

Результаты впечатляют

Алгоритм протестировали на снимках с космического комплекса "Кондор-Э". Ошибка геопривязки снизилась с 630 до 26 метров. Это означает, что:

  • Обработка данных стала быстрее.
  • Точность — значительно выше.
  • Ручная работа — практически не нужна.

Всё это открывает возможности для использования радиолокационных данных в новых масштабах: от быстрого реагирования на ЧС до точного мониторинга инфраструктуры.

Уточнения

Радиолока́ция - область науки и техники, объединяющая методы и средства локации (обнаружения и измерения координат) и определения свойств различных объектов с помощью радиоволн.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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