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Пластик разложился на частицы и собрал новый фронт угроз — медики фиксируют последствия

Учёные из США, Европы и Австралии объединятся для оценки влияния пластика на здоровье
2:25
Наука

Журнал Lancet запустил международный консорциум, цель которого — комплексное изучение пластикового загрязнения на планете. В проекте участвуют ведущие научные центры из США, Европы и Австралии.

Микропластик_под_микроскопом
Фото: Generated by AI (DALL\u00b7E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Микропластик_под_микроскопом

Идея проста и амбициозна: создать глобальную систему замеров, чтобы участники переговоров по будущему Международному соглашению по пластиковому загрязнению (GPPT) могли опираться на точные данные, а не абстрактные оценки.

"Мы надеемся, что новая инициатива так же изменит повестку, как это было с климатом и здоровьем на COP28”, — говорит профессор Иоаким Роклев из Гейдельбергского университета.

Пластика больше, чем вы думаете

Сегодня ежегодно производится около 400 миллионов тонн пластика. И большинство из них — это не упаковка с коротким сроком жизни, а мусор, который останется с человечеством на века. Уже сейчас в океанах, почвах и других средах скопилось около 8 миллиардов тонн пластиковых отходов — это 80% от всего когда-либо произведённого пластика.

Влияние на здоровье — под микроскопом

Проект Lancet не просто отслеживает объёмы мусора. Его задача — выяснить, как скопления пластика влияют на здоровье людей. Учёные будут изучать:

  • Уровни микропластика и наночастиц в окружающей среде.
  • Продукты разложения полимеров.
  • Влияние пластика на ключевые биомаркеры здоровья.

Это поможет определить, насколько эффективно будет работать GPPT, и какие меры нужно будет принять дополнительно, чтобы защитить людей.

GPPT — что это и зачем

Соглашение GPPT — глобальная инициатива, стартовавшая под эгидой ООН в 2022 году. Оно должно стать первым юридически обязательным документом, регулирующим борьбу с пластиковым загрязнением. Переговоры по его финальной формулировке начинаются на этой неделе в Женеве.

Будущее пластика — под контролем

Цель проекта — дать человечеству инструмент, с помощью которого можно отслеживать не только экологические, но и медицинские последствия пластикового загрязнения. Если мир не ограничит накопление мусора — он будет накапливаться не только в лесах и морях, но и в нас самих.

Уточнения

Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды. Погода, в отличие от климата — это мгновенное состояние некоторых характеристик (температура, влажность, атмосферное давление).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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